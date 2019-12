Nghệ An: Mở các chiến dịch cao điểm truy quét các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 12 các ngành trong khối tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ của đơn vị, nhất là nhiệm vụ được Thường trực tỉnh ủy giao. Công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt. Trong tháng đã xảy ra 90 vụ về tội phạm trật tự xã hội. Lực lượng chức năng đã phá chuyên án 18X, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet, bước đầu khởi tố 19 bị can. Về tội phạm ma túy bắt giữ 108 vụ với 123 đối tượng, thu gần 17 kg heroin, trên 45.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 27 kg ma túy đá.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Đức Cường phát biểu tại hội nghị.

Nhiệm vụ tháng 1 năm 2020, các lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn nhất là dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kết luận tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã đánh giá cao công tác nội chính của các ngành, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, mở các chiến dịch cao điểm truy quét các loại tội phạm. Triệt phá các đường dây buôn bán ma túy, nhất là ma túy thẩm lậu qua biên giới. Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, hàng kém chất lượng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp trước trong và sau tết Nguyên đán. Đặc biệt là tăng cường kiểm tra kiểm soát tình trạng vận chuyển tàng trữ và sử dụng pháo nổ.

Tác giả: Sỹ Đức – Duy Thanh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An