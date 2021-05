Nghệ An miền đất lành trên bản đồ đầu tư

Bãi Lữ sẽ là nơi ghi dấu của Tập đoàn Tân Á Đại Thành tại thị trường Nghệ An

"Bệ phóng" hạ tầng vững chắc

So với các thị trường bất động sản đã phát triển sôi động như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Phú Quốc… thị trường Nghệ An được đánh giá là "sinh sau đẻ muộn". Nhưng với tốc độ tăng trưởng bền bỉ, ổn định, thị trường bất động sản Nghệ An lại tạo ra sức hấp dẫn rất riêng. Phân tích từ các góc độ tham chiếu khác nhau, nhà đầu tư đều nhận thấy sự yên tâm bởi thị trường xứ Nghệ luôn tăng trưởng tỉ lệ thuận với tốc độ phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều năm qua không có những "cơn sốt" ảo, thị trường Nghệ An đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, do vậy đang tạo ra nhiều cơ hội đầu tư sinh lời.

Nghệ An là một trong những tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, đứng thứ 4 về dân số với hơn 3,3 triệu người. Đây cũng là thủ phủ công nghiệp và là "đầu tàu" kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An còn là "cửa ngõ" thông thương quốc tế của nước bạn Lào. Năm 2020, tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng GDP 4,45%, thu ngân sách hơn 17,6 nghìn tỉ đồng (cao nhất từ trước đến nay, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 26,65%.

Cũng trong năm 2020, Thủ tướng đã phê duyệt đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là tiền để quan trọng, "mở đường" cho sự phát triển mở rộng không gian đô thị Nghệ An thời gian tới.

Không chỉ được hưởng lợi từ sức bật về kinh tế, thị trường bất động sản Nghệ An còn được tiếp sức nhờ hạ tầng giao thông với các trục giao thông Bắc - Nam như Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc Nam. Các trục Đông - Tây với Quốc lộ 7, Quốc lộ 15, Quốc lộ 46, Quốc lộ 46B, Quốc lộ 48A, Quốc lộ 48C; các cảng biển nước sâu Cửa Lò, Vissai, Đông Hồi; sân bay quốc tế Vinh; 5 cửa khẩu quốc tế dọc biên giới.

Tỉnh cũng đang đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, tháng 3-2021, cầu Cửa Hội dài 5,2km với tổng mức đầu tư 950 tỉ đồng nối Nghệ An - Hà Tĩnh đã được khánh thành; dự án đường cao tốc Ninh Bình - Bãi Vọt dự kiến thông xe năm 2022. Đại lộ Vinh - Cửa Lò tổng mức đầu tư 1.411 tỉ đồng đã thông xe toàn tuyến. Dự án đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đã được khởi công 7-2020. Đây là một phần trong tổng thể tuyến đường ven biển đã được Thủ tướng phê duyệt, trong đó phần đường qua Nghệ An dài 83,584 km có tổng vốn đầu tư 5.172 tỉ đồng.

Hội tụ nhiều ‘ông lớn’ bất động sản

Sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông cùng những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn đã giúp Nghệ An vươn lên trong nhóm các tỉnh dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ngay trong quý 1 năm 2021, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 6.314 tỉ đồng. Số lượng dự án được cấp mới tăng 33% so với cùng kỳ 2020, tổng vốn đầu tư đăng ký mới tăng 4,65 lần. Đặc biệt, thu hút đầu tư trong khu kinh tế/khu công nghiệp đạt 5.770 tỉ đồng.

Nghệ An cũng đang là nơi hội tụ nhiều dự án của các "ông lớn" bất động sản. Năm 2019, tỉnh đã chấp thuận đầu tư 11 dự án bất động sản lớn với quy mô diện tích sử dụng đất trên 10.000ha, tổng mức đầu tư hơn 4 tỉ USD của nhiều "tên tuổi" lớn như Vingroup, FLC, Tập đoàn T&T, Eurowindow Holding, Tập đoàn Tân Á Đại Thành, TDH Ecoland (Ecopark), Lotte Việt Nam, Central Group Việt Nam… Các dự án chủ yếu thuộc các lĩnh vực nghỉ dưỡng - giải trí và đô thị.

Trong số những doanh nghiệp trên, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tuy khá "kín tiếng" nhưng đã từng là một trong những doanh nghiệp có mức đầu tư lớn nhất vào Nghệ An trong nhiều năm. Cùng với nhà máy Tân Á Nghệ An (quy mô 20.000m2, hoạt động từ năm 2012), Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã từng bước hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản công nghiệp - đô thị - du lịch nghỉ dưỡng.

Tháng 7-2018, Tân Á Đại Thành đã đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng để mua lại dự án Bãi Lữ Resort. Tháng 10-2020, tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế MeyResort Bãi Lữ quy mô 51,7ha giai đoạn I, có tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng đã chính được thức khởi công. MeyResort Bãi Lữ được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của du lịch Nghệ An.

Theo đánh giá của các chuyên gia, với tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, sự đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng, đặc biệt là sự "đổ bộ" của những thương hiệu bất động sản lớn, thị trường Nghệ An đang ấm lên từng ngày. Sớm quan tâm tới thị trường Nghệ An là quyết định sáng suốt của những nhà đầu tư biết đón đầu cơ hội, trước khi thị trường bước vào giai đoạn sôi động.

