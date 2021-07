Nghệ An: Lòng hồ thủy điện Hủa Na cạn trơ đáy

Thời gian qua, trên địa bàn miền Tây Nghệ An đã có những trận mưa to đến rất to. Tuy nhiên, ở khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na thuộc địa phận xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, mực nước vẫn xuống thấp, nhiều điểm cạn trơ đáy.

Mực nước của lòng hồ thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong (Nghệ An) đang ở mức thấp dù đã có những trận mưa lớn.

Ông Vi Văn Hùng, trú tại bản Lốc, xã Thông Thụ chỉ tay vào lòng hồ cho biết, hiện tượng nước thấp trên lòng hồ đã có từ 3 năm nay. Năm 2018, đợt lũ lịch sử diễn ra, nước ngập lênh láng thì đến các năm sau nước đều rất thấp.

Việc nước xuống quá thấp trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến công suất phát điện của nhà máy Thủy điện Hủa Na mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân vùng lòng hồ thủy điện.

Anh Lê Văn Thuận, một người dân làm nghề nuôi và đánh bắt cá trên lòng hồ buồn phiền cho biết, hàng năm chỉ vào đầu mùa mưa nước ở lòng hồ mới xuống thấp để đón lũ. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, mức nước của lòng hồ xuống thấp và không dâng lên. Điều đó ảnh hưởng đến việc phát triển cá lồng. Và đặc biệt, việc đánh cá của gia đình anh cũng không thuận lợi vì nước lòng hồ xuống quá thấp.

Theo chính quyền xã Thông Thụ, dù có mưa to, mực nước lòng hồ so với thời điểm trước có tăng lên nhưng không đáng kể.

Nhiều đoạn cao hơn, ở các khúc suối chảy về lòng hồ, nước cạn khô

Mặt đất khô nứt nẻ ở khu vực lòng hồ

Giếng nước còn sót lại di tích của bản làng đã bị nhấn chìm dưới lòng hồ thủy điện Hủa Na nay trồi lên do mực nước xuống thấp.

Nước ở lòng hồ xuống thấp không phải là hiện tượng "hiếm" ở Nghệ An. Trong những năm qua, nước tại một số hồ thủy điện lớn ở Nghệ An như: Hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương), hồ thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong)... đều xuống mức thấp. Tình trạng nước xuống quá thấp đã và đang gấy ra nhiều hệ lụy lớn, đặc biệt là việc sản xuất nguồn điện cho mạng lưới điện quốc gia.

Theo một lãnh đạo Thủy điện Hủa Na, tổng công suất phát điện trong 2 năm qua chỉ nhỉnh hơn một ít so với 6 tháng của năm 2018.

Nước rút xuống thấp lộ ra những gốc cây di tích của rừng đã bị xóa sổ bởi thủy điện

Mực nước thấp kéo dài từ nhiều tháng nay đã làm ảnh hưởng đến hàng trăm lồng cá của bà con nuôi trên lòng hồ.

Việc nước lòng hồ xuống thấp đã gây "thiệt hại kép" cho những người dân sinh sống trên các "côn đảo" ở lòng hồ. Anh V.V.M, một người dân ở giữa "côn đảo" của lòng hồ chia sẻ, nước xuống thấp khiến việc đi lại của gia đình anh gặp rất nhiều hạ chế, đặc biệt là những đứa con nhỏ. Việc vận chuyển hàng hóa và chăn nuôi cá của gia đình anh cũng gặp khó khăn hơn.

Việc nước rút xuống khiến việc đi lại trên lòng hồ phải di chuyển quãng đường xa hơn rất nhiều so với trước đây

Nơi đây xưa là địa phận thuộc bản Lốc, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Những chiếc thuyền bị mắc cạn và nền ngôi nhà lộ ra khi nước ở lòng hồ xuống thấp

Lòng hồ cạn nước tạo thành một vùng sình lầy rất lớn.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn