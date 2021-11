Nghệ An: Liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc

Liên tiếp bắt giữ

Theo Lực lượng Quản lý thi trường (QLTT) ở Nghệ An thời gian vừa qua liên tiếp phát hiện, thu giữ và tiêu hủy “thực phẩm bẩn” như thịt sườn lợn bốc mùi hôi thối, đường trắng không hóa đơn chứng từ, bánh quy quá hạn sử dụng…Mặc dù biết là có hại cho sức khỏe người dùng nhưng các đối tượng vẫn cố ý buôn lậu mặt hàng này vì lợi nhuận cao.

Hơn 650 kg thịt sườn lợn bị lực lượng QLTT Nghệ An phát hiện khi đang trên đường đi tiêu thụ

Lợi dụng việc nới lỏng giãn cách, các cơ sở bán hàng ăn uống được phép hoạt động trở lại, nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng lên, các đối tượng gian thương đã lén lút tuồn các loại thực phẩm bẩn vào thị trường tiêu thụ. Thực trạng này đã gióng lên nỗi lo về ATTP, nhất là vào thời điểm cuối năm, Tết Nguyên đán đang đến gần và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân đang gia tăng...

Bất ngờ kiểm tra 1 ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-010.19 do ông Nguyễn Công Nam ở xóm 4, Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển vào chiều ngày 4/11, Đội QLTT số 11 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế Công An TP Vinh đã phát hiện ra trong thùng xe có hơn 650kg thịt sường lợn không xuất xứ, nguồn gốc đang đưa đi tiêu thụ. Dù đã được cấp đông nhưng toàn bộ số hàng này đều đã bốc mùi hôi thối.

Dù bị bắt quả tang đang vận chuyển thực phẩm bẩn không có hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, nhưng khi làm việc với cơ quan chức năng, lái xe tìm mọi cách che giấu về nguồn gốc hàng hóa cũng như thông tin của chủ lô hàng này

Ngày 1/10 tại TP. Vinh, Đội QLTT số 2 kiểm tra phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 37S – 3560 đang vận chuyển 1.500 kg đường trắng do nước ngoài sản xuất. Tất cả số lượng hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của lô hàng và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT số 2 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 29,5 triệu đồng với hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào cuối tháng 9 Đội QLTT số 10- Cục QLTT tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra xe ô tô vận tải hàng hóa mang biển kiểm soát 99LD-020.06 do ông Lê Văn Tuấn có địa chỉ tại thôn Tưỡng Lễ, xã Tường Lộc, huyện Tam Đình, tỉnh Vĩnh Long điều khiển. Qua kiểm tra, Đội QLTT số 10 phát hiện trên xe vận chuyển 300 hộp nước Collgen nhập khẩu, được sản xuất tại Nhật Bản (Made in Japan). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Đội QLTT số 10 đã xử phạt hành chính 10.000.000 đồng và tịch thu toàn bộ lô hàng trị giá 17.400.000 đồng.

Cùng thời gian này, Đội QLTT số 3 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm công nghệ Liên Huy do bà Phan Thị Phương Liên làm chủ có địa chỉ tại số 33 đường Phạm Huy, phường Quán Bàu, TP Vinh làm chủ phát hiện cơ sở đang kinh doanh 32 hộp bánh quy quá hạn sử dụng. Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện cơ sở đang kinh doanh 20 hộp bánh quy nhãn hiệu OREO và 12 hộp bánh quy nhãn hiệu Cosy quá hạn sử dụng. Đội QLTT số 3 tịch thu tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm nói trên.

Huy động mọi nguồn lực để đảm bảo ATTP những tháng cuối năm

Từ nay đến cuối năm theo quy luật nguồn cung - cầu hàng hóa tăng cao. Các doanh nghiệp bắt đầu chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm. Lực lượng QLTT tiến hành tập trung tốt mục tiêu “kép” và bảo đảm công tác phòng chống dịch vừa tập trung kiểm tra, kiểm soát bình ổn thị trường ở các địa phương.

Lực lượng QLTT Nghệ An, thu phạt 27,4 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển 300 lọ Collagen nhập lậu

Hoạt động buôn bán vận chuyển hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại dự báo tiềm ẩn diễn biến phức tạp nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch.

Cục QLTT Nghệ An vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp cuối năm. Theo đó, chỉ đạo các đội QLTT tăng cường bán sát địa bàn. Kiên quyết không để xẩy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng. Tổ chức cài cắm cơ sở nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh ATTP, góp phần ổn định tình hình thị trường trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hường, Cục trưởng Cục QLTT- Nghệ An cho biết, việc thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp cuối năm như, Tết Nguyên đán. Tập trung vào các mặt hàng bánh kẹo, mứt, bia, rượu, nước giải khát; thịt cá, trứng, sữa, các loại trái cây và các dịch vụ ăn uống khác, nhằm hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP; phát hiện và cảnh báo các mối nguy về ATTP. Cương quyết xử lý nghiêm các cơ sở thực phẩm không bảo đảm vệ sinh, các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm ATTP. Cùng với đó, các địa phương thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh, thành phố đến quận, huyện, xã, phường. Việc kiểm tra được triển khai trước, trong, sau Tết Nguyên đán tùy theo đặc thù, điều kiện của từng địa phương.

