Nghệ An lên phương án đón trên 9.000 người từ nước ngoài về cách ly

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh với các huyện, thành, thị vào chiều nay (31/3): Tính đến 10h cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang cách ly 5.149 người từ nước ngoài về, trong đó 4.745 là người địa phương, 404 người thuộc các tỉnh Nam Định, Thừa Thiên Huế, Hưng Yên và 2 công dân nước ngoài. Phần lớn số người đang cách ly là từ Lào về với 4.795 người, Thái Lan 348 người, Campuchia 1 người và từ Trung Quốc 1 người.

Số người này hiện đang được cách ly tại 5 khu cách ly do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An chủ trì và 17 điểm cách ly do UBND cấp huyện chủ trì cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức thực hiện.

Hiện, Nghệ An đã có 135 người đầu tiên sẽ hết thời gian cách ly vào ngày mai (1/4).

Được biết, sau khi nhận được bộ máy Realtime PCR từ Bộ Y tế, mỗi ngày Trung tâm kiểm soát tât bệnh tỉnh Nghệ An đã có thể tự xét nghiệm Covid-19 cho từ 25 - 30 trường hợp.

