Nghệ An: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Tối 14.7, tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ thị xã Cửa Lò (Nghệ An) diễn ra Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do thị xã Cửa Lò phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức.