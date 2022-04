Nghệ An lần đầu tính cùng hệ số 3 môn thi vào lớp 10

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi năm 2021 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 18-4, ông Nguyễn Trọng Hoàn - chánh văn phòng Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Nghệ An - cho biết UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh này với nhiều nét mới so với các năm học trước.

Theo đó, năm nay kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ tuyển sinh với những học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An. Những học sinh chuyển từ địa phương khác đến phải có sự chấp thuận của giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo.

Về phương thức tuyển sinh vẫn thực hiện song song 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, thi tuyển đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh và xét tuyển đối với các trường còn lại.

Riêng với những trường thuộc đề án "Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu hướng hội nhập quốc tế" sẽ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển đối với lớp tiên tiến, thi tuyển với các lớp còn lại.

Năm nay, Nghệ An tiếp tục áp dụng 3 môn thi là toán, ngữ văn và ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Pháp).

Trong đó, hình thức thi viết với môn toán và ngữ văn và thi theo hình thức trắc nghiệm với môn ngoại ngữ. Dự kiến thời gian tổ chức thi tuyển vào ngày 7 và 8-6-2022.

Đặc biệt, theo kế hoạch, Nghệ An lần đầu tiên sẽ áp dụng 3 môn thi cùng hệ số 1. Điểm thi tuyển là tổng điểm 3 bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

Trước đó, Sở Giáo dục - đào tạo Nghệ An đã tổ chức lấy ý kiến từ các phòng giáo dục - đào tạo, trường THCS, trường THPT về việc thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn thi và cùng hệ số 1 cho kết quả 18/21 phòng giáo dục - đào tạo và 400 trường THCS đồng ý với phương án này (tỉ lệ 85,71%).

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ