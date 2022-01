Nghệ An không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, xây dựng nhiều tuyến đường hoa đón Xuân

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để người dân đón Tết vui tươi, an toàn.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, vật tư y tế, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra; thường xuyên đánh giá, cập nhật thông tin, cấp độ dịch trên Cổng thông tin COVID-19 tỉnh và Bộ Y tế.

Quán triệt, thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định..., không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai.

Nghệ An tạm dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ động các phương án đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly và điều trị phù hợp ngay khi phát hiện ca bệnh. Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng tiến độ. Chuẩn bị sẵn sàng các trạm y tế lưu động tại các khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Các bệnh viện, cơ sở y tế phải duy trì hoạt động, ứng trực 24/24 giờ; có phương án đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để ứng phó với các tình huống khẩn cấp xảy ra. Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, tăng giá hàng loạt.

Triển khai kịp thời công tác đảm bảo chính sách đối với người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết Nguyên đán; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch phối hợp với các sở, ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bàn tỉnh theo các văn bản, chỉ đạo của Trung ương.

Cùng ngày, UBND thành phố Vinh cũng đã ban hành kế hoạch số 283/KH-UBND về tổ chức chỉnh trang, trang trí, tuyên truyền các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

Theo đó, tổ chức treo khẩu hiệu “Chúc mừng năm mới”, “Mừng Đảng, mừng Xuân xuân Nhâm Dần năm 2022” trên địa bàn thành phố trước ngày 22/1/2022 (tức 22/12 ÂL). Các phường, xã tổ chức xây dựng hệ thống giá treo cờ và treo cờ Tổ quốc trên các trục đường chính của đơn vị; Tổ chức và vận động các hộ gia đình treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong dịp tết Nguyên Đán và mừng ngày thành lập Đảng.

Xây dựng nhiều tuyến đường hoa ở thành phố Vinh

Trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống pano, áp phích, băng rôn, cờ, khẩu hiệu, cổng chào, màn hình điện tử... có nội dung về kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn toàn thành phố.

Thành phố sẽ xây dựng các tuyến đường hoa, cụm hoa phục vụ nhân dân và du khách đón Tết Nguyên Đán tại tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Mao, tại các điểm nhấn trong thành phố và các cụm hoa khu vực trung tâm phường, xã.

Tăng cường chỉnh trang, sửa chữa, lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng, đèn màu trang trí; tổ chức chăm sóc, trồng thêm hoa, cây cảnh, thảm hoa... tại các tuyến đường chính và các vòng xuyến giao thông, khu vực trung tâm thành phố.

