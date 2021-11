Nghệ An: Khách hàng không có lỗi vẫn bị chủ đầu tư dự án Vinh Heritage phạt tiền chậm thanh toán?

Phối cảnh 3D dự án Vinh Heritage (Mipec Tràng An).

Không thể nộp thuế vì lý do “bất khả kháng”

Vào những tháng đầu năm 2021, hàng chục người dân ở thành phố Vinh, Nghệ An đã mua lại các khu nhà biệt thự liền kề là sản sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Vinh Heritage (Mipec Tràng An) theo kiểu chuyển nhượng cho bên thứ 3.

Theo phản ánh của các khách hàng, sau khi hoàn thành các văn bản chuyển nhượng theo quy định, các khách hàng chuyển nhượng bên thứ 3 đã được đại diện chủ đầu tư dự án Vinh Heritage (Mipec Tràng An) hướng dẫn làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu trên hợp đồng, cung cấp một số giấy tờ cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cho bên thứ 3 và hướng dẫn khách hàng đến Chi cục Thuế thành phố Vinh làm thủ tục nộp thuế. Khi nào có thông báo đã nộp thuế thì đem hồ sơ lên văn phòng dự án để được chủ đầu tư xác nhận và thực hiện nghĩa vụ đóng tiền cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ.

Tuy nhiên, khi các khách hàng này đến Chi cục Thuế thành phố Vinh để nộp hồ sơ thì được Chi cục Thuế thông báo rằng các thửa đất khách hàng nhận chuyển nhượng nói trên chưa có trong bảng giá đất phi nông nghiệp giai đoạn 2020-2024 của phường Vinh Tân nên chưa thể xác định nghĩa vụ tài chính và các khoản thu liên quan đến đất.

Tiếp đó, dù chưa hoàn thành được nộp thuế dẫn đến hợp đồng chuyển nhượng cho bên thứ 3, chưa được chủ đầu tư xác nhận nhưng các khách hàng nhận chuyển nhượng vẫn nhiều lần đến văn phòng dự án Vinh Heritage yêu cầu được đóng tiền theo thời hạn tiến độ. Thế nhưng, các khách hàng này chỉ nhận được câu trả lời từ các nhân viên đại diện cho dự án là “chưa xong thuế thì chưa phải đóng tiền, vì chủ đầu tư chưa có hướng dẫn đóng tiền và đóng theo tên ai”.

Cực chẳng đã, cũng chỉ vì lo phải nộp tiền cho chủ đầu tư xong xuôi ổn thỏa để mình chắc chắn sở hữu căn biệt thự mà mình đã ký hợp đồng chuyển nhượng và không bị phạt chậm nộp. Vậy nên đã có một số khách hàng đến Chi cục Thuế viết giấy cam đoan để được nộp thuế tạm tính nhằm hoàn thành nghĩa vụ thuế, từ đó có đủ căn cứ thủ tục nộp tiền đầy đủ của các căn biệt thự liền kề.

Thế nhưng, đến ngày 21/10/2021, phía đại diện chủ đầu tư dự án đã có Văn bản thông báo đến các khách hàng nhận chuyển nhượng bên thứ 3, thanh toán số tiền gốc và tiền phạt chậm thanh toán lên đến trên 200 triệu đồng mỗi khách hàng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, theo tìm hiểu của phóng viên, văn bản điều chỉnh bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2024 (trong đó có báo cáo đề xuất giá khu vực dự án Vinh Heritage) đang được UBND thành phố Vinh và các sở ngành trình UBND tỉnh Nghệ An chờ thông qua ý kiến HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Như vậy, việc người dân không thể nộp thuế là do yếu tố khách quan, ngoài ý muốn của khách hàng, có thể xem đây là yếu tố bất khả kháng. Hơn nữa, các khách hàng chuyển nhượng bên thứ 3 vẫn thiện chí đến xin nộp tiền theo tiến độ nhưng chủ đầu tư không chịu thu.

Khách hàng nộp tiền nhưng không xuất hóa đơn đỏ?

Bên cạnh đó, có những khách hàng phải đến cơ quan Thuế xin được nộp thuế đầy đủ rồi sau đó đem hồ sơ đến Văn phòng đại diện dự án Vinh Heritage để được xác nhận của chủ đầu tư nhưng vẫn chưa được xác nhận chuyển nhượng.

Thậm chí có trường hợp khách hàng như anh Nguyễn Cảnh Thắng, ngày 18/11/2021, anh Thắng đã thanh toán số tiền gốc căn hộ GH1-12A là 1,8 tỷ đồng nhưng không được xuất hóa đơn đỏ vì lý do chưa thanh toán tiện phạt chậm nộp hơn 224 triệu đồng. Hay như trường hợp chị Phan Thị Thanh mới đây đã đến văn phòng kinh doanh của dự án nộp 4,297 tỷ đồng tiền gốc căn biệt thự song lập số GH – 35 nhưng chỉ có ủy nhiệm chi và cũng không được xuất hóa đơn đỏ.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Trần Văn Hiệp – Phó phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Vland Việt Nam (đơn vị tư vấn phát triển và được chủ đầu tư ủy quyền phân phối, chuyển nhượng sản phẩm dự án Vinh Heritage) thừa nhận: Với việc chậm nộp thuế dẫn đến không thể thanh toán theo tiến độ là do tỉnh Nghệ An chưa có bảng giá đất nên cơ quan thuế chưa tính được thuế để khách hàng nộp, chứ khách hàng nhận chuyển nhượng không sai. Mà chủ đầu tư chúng tôi cũng không sai và khách hàng thứ nhất cũng không sai vì quá trình khách hàng chuyển nhượng khách hàng thứ nhất đủ điều kiện và chuyển nhượng hợp pháp.

Đối với những khách hàng mới, hiện tại phía chủ đầu tư đang dừng lại, không thu tiền vì họ chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với cơ quan Nhà nước và đang vướng mắc phần phát sinh nộp phạt chưa thống nhất được với chủ đầu tư trong các buổi đàm phán nên phía chủ đầu tư chưa thừa nhận pháp nhân đối với khách hàng mới.

Ông Hiệp cũng thừa nhận, trước đó dù đang chờ cơ quan Thuế ra thông báo thuế, các khách hàng này vẫn đến xin nộp tiền theo tiến độ, nhưng bên chúng tôi không thu vì nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng được chủ đầu tư xác nhận nên chúng tôi không biết thu thì sẽ ghi tên ai.

Nhưng khi phóng viên hỏi, vì sao khách hàng không sai mà chủ đầu tư vẫn ban hành văn bản thông báo phạt tiền chậm thanh toán lến đến hàng trăm triệu đồng? Vì sao khi khách hàng sau khi chuyển tiền để nộp tiền gốc căn biệt thự, chủ đầu tư lại không xuất hoá đơn đỏ? Ông Hiệp cho biết: “Vấn đề số tiền phạt chậm thanh toán đó là chúng tôi thực hiện theo hợp đồng đã ký với khách hàng đầu tiên. Nhưng khi gọi khách hàng đầu tiên lên làm việc họ không chịu lên, họ trả lời họ đã chuyển nhượng xong rồi, họ hết trách nhiệm thì chủ đầu tư gọi khách hàng nhận chuyển nhượng lên làm việc.

Cũng bởi vì theo hợp đồng ký kết với khách hàng thứ nhất, phải thực hiện tiến độ nộp tiền đúng thời hạn nhưng khách hàng thứ nhất không nộp. Nếu như đến thời hạn mà khách hàng không nộp tiền phạt lãi chậm nộp phía chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng với khách hàng. Còn đối với một số khách hàng nộp hoàn thành tiền gốc mà không xuất hóa đơn đỏ là do khách hàng này không chịu nộp tiền phạt lãi chậm nộp nên chúng tôi chưa xác nhận, chưa xuất hóa đơn đỏ được.”

Sản phẩm Khu biệt thự song lập Vinh Heritage đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng khách hàng nhận chuyển nhượng lại chưa được thừa nhận và bị phạt tiền chậm thanh toán vì lý do “bất khả kháng”.

Trao đổi vấn đề này với ông Võ Duy Đức – Phó Chi cục Thuế thành phố được biết: “Trước đó, do dự án này chưa có giá đất của UBND tỉnh ban hành để tính thuế thu nhập cho người dân nên khi người dân đến làm thủ tục nộp thuế sau khi chuyển nhượng theo quy định, cơ quan thuế không thể ra thông báo thuế. Tuy nhiên, việc chủ đầu tư vin vào việc khách hàng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước khi chuyển nhượng để không xác nhận là chưa phù hợp, vì việc chấp hành nghĩa vụ thuế thu nhập là giữa cơ quan thuế với người dân không liên quan đến chủ đầu tư. Đối với trường hợp chủ đầu tư dự án thu tiền của dân mà không xuất hóa đơn đỏ là sai quy định của pháp luật, thu tiền xong lúc nào phải xuất hóa đơn lúc đó.”

Được biết, tên thương mại dự án “Vinh Heritage (Mipec Tràng An)” mà tên trong thủ tục pháp lý được cơ quan chức năng Nghệ An phê duyệt là dự án Khu đô thị và Dịch vụ thương mại tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tràng An và Công ty Cổ phần hóa dầu Quân đội làm chủ đầu tư. Quy mô khu đô thị có tổng diện tích quy hoạch 4,471ha, tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh (Nghệ An).

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây Dựng