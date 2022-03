Nghệ An hội thảo về phối hợp nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ

Đoàn công tác Sở GD&ĐT tham quan vườn Trường mầm non Hiến Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An).

Hội thảo được tổ chức tại Trường Mầm non Hiến Sơn (huyện Đô Lương) – một ngôi trường vùng nông thôn nhưng đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây cũng là đơn vị thực hiện tốt mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng cả về xây dựng cảnh quan, tăng cường cơ sở vật chất trường học lẫn chăm sóc giáo dục trẻ.

Mô hình “Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục Mầm non (GDMN) giai đoạn 2020-2025” bắt đầu được triển khai từ năm 2021. Trong 2 năm qua, ngành giáo dục Nghệ An nói chung và bậc mầm non bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Riêng năm học 2021-2022, nhiều cơ sở giáo dục mầm non hiện vẫn chưa thể đón trẻ đến lớp, việc dạy học, chăm sóc trẻ bị gián đoạn.

Hội thảo mô hình “phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non”.

Nhưng trong bối cảnh đó, việc triển khai mô hình đã phát huy hiệu quả và đem lại nhiều giá trị thiết thực. Cụ thể, các nhà trường, giáo viên đã sáng tạo trong việc phối hợp hướng dẫn cha mẹ sử dụng các nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi sẵn có trong nhà hoặc xung quanh nhà để vui chơi cùng con.

Bên cạnh đó, đã làm video tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ chia sẻ đến phụ huynh hướng dẫn thực hiện tại nhà thông qua ứng dụng Zalo, Viber…

Nhờ vậy, tỷ lệ phụ huynh tham gia tương tác và phản hồi bằng các clip cho trẻ thực hiện tại nhà khoảng 60-70%; 100% cơ sở GDMN đã phối hợp Trạm Y tế, gia đình trẻ để khám sức khỏe, theo dõi biểu đổ cho trẻ và làm tốt việc phối hợp phụ huynh, cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh ý nghĩa của mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng trong giáo dục.

Việc triển khai mô hình đã góp phần giúp bậc học mầm non hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn khi dịch bệnh bùng phát, trẻ tạm dừng đến trường và chuyển dạy học sang trực tuyến.

Trong 2 năm qua, các cơ sở giáo dục mầm non đã cùng phối hợp với gia đình, nhà trường và cộng đồng thực hiện một số tiêu chí đạt hiệu quả như xây dựng cơ sở vật chất, môi trường cho trẻ hoạt động. Công tác bán trú, đảm bảo an toàn cho trẻ, giáo dục kỹ năng sống, tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng tộc thiểu số và chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng.

Ngoài ra, các cơ sở GDMN đã tích cực tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền vận động các tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ, phối hợp xây dựng cơ sở vật chất, môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động tại nhà trường và cộng đồng.

Giáo viên Trường Mầm non Thu Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) quay clip hướng dẫn phụ huynh tận dụng vật dụng sẵn có làm đồ chơi, xếp chữ dạy học cho trẻ tại nhà.

Tại hội thảo, các đơn vị cũng đã có tham luận chia sẻ về kinh nghiệm triển khai mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trong đó tập trung vào các nội dung như công tác phối hợp trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phát huy vai trò của các tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, tạo môi trường cho trẻ hoạt động, trải nghiệm. Phối hợp với phụ huynh thực hiện chương trình giáo dục mầm non thời điểm trẻ nghỉ ở nhà, hỗ trợ trẻ 5 tuổi giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên lớp 1 trong bối cảnh dịch bệnh.

Đại diện Phòng GD&ĐT các huyện thị phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&DT Nghệ An khẳng định, mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ.

Tuy nhiên để mô hình có thể được nhân rộng và có sự tham gia phối hợp của các ban, các ngành đoàn thể thì nhà trường phải làm tốt công tác xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế với địa phương với nhà trường.

Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác vận động, tuyên truyền. Đây là vấn đề mà nhiều đơn vị vẫn còn hạn chế khi "làm được rất nhiều việc nhưng không nói được" để phụ huynh, cộng đồng biết và chia sẻ. Việc tuyên truyền tốt sẽ tác động đến cha mẹ trẻ, chính quyền địa phương, cộng đồng hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa và vai trò, trách nhiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Thời gian tới, để thực hiện tốt mô hình, các nhà trường nhà trường cũng cần kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân, gia đình có đóng góp hiệu quả và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đồng thời, đánh giá những khó khăn, xây dựng chiến lược phát triển nhà trường và có đề xuất đến các cấp chính quyền, phụ huynh, cùng tháo gỡ, tìm giải pháp triển khai hiệu quả.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn