Nghệ An: Học sinh vùng lũ Kỳ Sơn và nhiều địa phương đã đi học trở lại

Các đoàn viên, thanh niên tích cực vận chuyển các mặt hàng thiết yếu, giúp người dân vùng lũ ở Kỳ Sơn vượt qua khó khăn. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Sau hơn 1 tuần bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn, ngập lụt và chia cắt tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An khiến học sinh phải nghỉ học, ngày 10/10, học sinh nhiều trường học trên địa bàn đã đi học trở lại.

Kỳ Sơn là một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ ống, lũ quét xảy ra vào ngày 2/10. Hai điểm trường bị thiệt hại nặng nề nhất là điểm trường mầm non và tiểu học ở bản Hạ Sơn, xã Tà Cạ.

Để học sinh ở hai điểm trường này sớm đi học trở lại, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo chuyển toàn bộ 20 học sinh tiểu học ở điểm trường lẻ Hạ Sơn về học bán trú tại Trường Phổ thông bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Tà Cạ.

Với học sinh mầm non, do đặc thù độ tuổi của các em còn quá nhỏ, điểm trường chưa khắc phục được hư hỏng nên Phòng Giáo dục và Đào tạo dự kiến trước mắt sẽ mượn nhà của người dân để dạy cho học sinh.

Ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết đến ngày 10/10, về cơ bản, học sinh tiểu học và phổ thông trong toàn huyện đã đi học đầy đủ. Huyện cũng chỉ đạo các nhà trường quan tâm từng đối tượng học sinh, kịp thời phụ đạo, bồi dưỡng những em phải nghỉ học dài ngày.

Ngoài huyện Kỳ Sơn, nhiều trường học thuộc các huyện như Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ bị ngập lụt kéo dài khiến hàng nghìn học sinh phải nghỉ học.

Theo thống kê của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 10/10, học sinh tại các địa phương này đã đi học trở lại bình thường.

Ông Trần Xuân Hà, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thanh Chương cho biết địa phương có 9 trường thuộc vùng sâu trũng, trong đó có 2 trường tiểu học và 7 trường mầm non. Những trường bị ngập sâu tập trung vào các xã Thanh Khai, Thanh Xuân, Thanh Liên, Thanh Hà, Thanh Lâm và Ngọc Sơn. Hiện nước rút đến đâu các nhà trường và lực lượng chức năng cùng phối hợp dọn dẹp vệ sinh đến đó để đón học sinh trở lại trường, đồng thời tổ chức dạy học bù theo kế hoạch.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Nghệ An có 284 trường cho học sinh nghỉ học, trong đó có 91 trường mầm non, 88 trường tiểu học, 79 trường Trung học cơ sở và 26 trường Trung học Phổ thông. Có hai huyện cho học sinh nghỉ học hoàn toàn là Quỳnh Lưu và Tân Kỳ.

Ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An đã trao quyền chủ động cho các trường trong việc quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra thiên tai, lũ lụt và lập kế hoạch dạy, học bù sau bão lũ. Vì vậy, dựa vào thực tế của từng vùng miền, Ban Giám hiệu các trường đã có những quyết định kịp thời để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong bão lũ, tổ chức dạy bù cho kịp chương trình.

Ngay sau khi nước rút, các trường học đã nhanh chóng vệ sinh trường lớp, thực hiện kế hoạch dạy bù cho học sinh để không bị chậm so với chương trình./.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: vietnamplus.vn