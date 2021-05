Nghệ An hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Nghệ An vừa ban hành hướng dẫn chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4.

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đoàn viên công đoàn, người lao động là F0 đang điều trị bệnh được hỗ trợ 1.500.000 đồng/người. Đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn là F1 có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly y tế 21 ngày tại khu cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan chức năng được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.

Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng cũng được áp dụng cho đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn, phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung.

Đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi hoặc buộc phải nghỉ việc do đang cư trú tại các khu vực bị phong tỏa được hỗ trợ mức 500.000 đồng/người.

Theo ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An, các đoàn viên, lao động thuộc diện hỗ trợ là lao động tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Nghệ An bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, thuộc diện khó khăn (trừ diện F0). Ngoài ra, mức hỗ trợ có thể sẽ được điều chỉnh phù hợp tùy thuộc tình hình thực tế diễn biến và sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia công tác chống dịch tại các địa phương có dịch từ ngày 27/4 cũng được chi hỗ trợ khẩn cấp. Cụ thể, cán bộ chuyên trách công đoàn cấp trên cơ sở được hỗ trợ 150.000 đồng/ngày nhưng không quá 2.000.000 đồng/người; cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hỗ trợ 120.000 đồng/ngày, không quá 1.500.000 đồng/người. Riêng cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch bị nhiễm Covid-19 sẽ được hỗ trợ 1.500.000 đồng/người.

Cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia chống dịch cũng được hỗ trợ khẩn cấp

Nguồn kinh phí để chi hỗ trợ được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021 tại LĐLĐ tỉnh Nghệ An, các LĐLĐ huyện, thành, thị, công đoàn ngành (bao gồm cả nguồn kinh phí dự phòng năm 2021) và nguồn xã hội hóa. Trường hợp các đơn vị không tự cân đối được nguồn thu, chi theo dự toán được giao năm 2021, phải sử dụng tài chính công đoàn tích lũy của đơn vị hoặc đề nghị LĐLĐ tỉnh cấp hỗ trợ thì lập danh sách tập thể, cá nhân cần hỗ trợ, gửi về LĐLĐ tỉnh xem xét, quyết định.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã triển khai mục tiêu “kép”. Một trong những nội dung trọng tâm là triển khai thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các nhà máy, công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp. Theo đó, mỗi phân xưởng, dây chuyền sản xuất, tổ sản xuất, vị trí làm việc cần thành lập ít nhất một “Tổ An toàn Covid-19” từ 3-5 người.

Nhiệm vụ của “Tổ An toàn Covid-19” là tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của công nhân tại nơi làm việc, nơi sản xuất; Thực hiện việc theo dõi sức khỏe đầu giờ, trong giờ làm việc của công nhân; Giám sát, phát hiện các trường hợp công nhân nghi ngờ bị mắc bệnh để báo cáo cho lãnh đạo và bộ phận y tế của đơn vị; Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các hoạt động phòng, chống dịch trong trường hợp trong công ty xuất hiện ca bệnh Covid – 19; Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phù hợp khác do lãnh đạo công ty phân công; Thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh...

Tác giả: Gia Ân – Huyền Trang

Nguồn tin: Báo Công lý