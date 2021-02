Nghệ An: Hồ sơ chậm giải quyết do chủ quan phải công khai xin lỗi

Đây là Chỉ thị của do ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký, ban hành giao nhiệm vụ cho “tư lệnh” các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện cải cách hành chính trong năm 2021 này.

Theo đó, từ ngày 04/2/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 08 về việc đề cao người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính thời gian tới.

“Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh chọn năm 2021 là năm “Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính”. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện…” – Chỉ thị số 08 nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký, ban hành Chỉ thị 08 giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong năm cải cách hành chính 2021



Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng “lệnh” cho “tư lệnh” các Sở, ngành phải trực tiếp chỉ đạo (không giao cấp phó) triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp trên về những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý gắn với công tác đánh giá, xếp loại hàng năm.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu cấp trực thuộc phải xác định những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ quan, đơn vị (nếu có) để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Nghệ An cũng yêu cầu 100% hồ sơ chậm giải quyết do lý do chủ quan phải kịp thời công khai xin lỗi người dân, tổ chức… Và phải công khai kịp thời, đầy đủ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương và hình thức khác.

Mặt khác, Nghệ An sẽ phấn đấu 15%-20% thủ tục hành chính được đơn giải hóa, rút ngắn thời gian giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đảm bảo 100% văn bản của cơ quan, đơn vị được xử lý và 100% văn bản đi được ký số trên phần mềm quản lý văn bản I-Office đúng quy định (trừ văn bản mật).

Tỉnh Nghệ An cũng sẽ xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, cố tình gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...trong công tác giải quyết thủ tục hành chính

Ngoài giao trách nhiệm cho người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính năm 2021 thì Nghệ An cũng sẽ xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có thái độ không đúng mực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, chẫm trễ trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

“Giao Sở Nội vụ (cơ quan tham mưu về cải cách hành chính) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương theo cam kết, làm cơ sở để đánh giá cuối năm” – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ.

Được biết, trước đó, vào ngày 23/01/2021, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành kế hoạch số 45 về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn.

Tác giả: Ngọc Thái

