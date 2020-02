Nghệ An: Hé lộ nhân thân kẻ cưỡng ép bé gái 12 tuổi vào trong nghĩa địa để hiếp dâm

Ngày 18/2, ông Phan Đức Quang, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xác nhận, chính quyền địa phương đã nhận được thông báo của công an về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trương Văn Tâm (SN 1991) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Trương Văn Tâm.

Vụ việc gây chấn động trên địa bàn nên đang khiến cho người dân vô cùng xôn xao. Theo vị Chủ tịch xã, trên địa bàn thì Trương Văn Tâm chưa hề có tiền án, tiền sự, chưa có hành vi gây rối trật tự an ninh hay có dấu hiệu về việc liên quan đến các hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm.

“Tâm là một công dân bình thường, không nghiện hút nên phía chính quyền chưa phải theo dõi, vì vậy vụ việc xảy ra cũng khiến cho người dân xôn xao. Đối tượng cũng đã có vợ con, kinh tế gia đình cũng bình thường bởi làm ruộng”, ông Quang nói.

Theo người dân địa phương, vào tối hôm xảy ra sự việc, Trương Văn Tâm cùng một số người uống rượu tại một gia đình xã Đồng Văn. Sau buổi tiệc, cháu bé nhờ Tâm dùng xe máy chở về. Tuy nhiên, khi đi đến nghĩa trang xã Đồng Văn, thấy tối trời, không có người qua lại nên y nổi ý định hiếp dâm.

Nghĩ là làm, Tâm dừng xe, rồi kéo cháu xuống khỏi xe. Lúc này, cháu bé chống cự thì đối tượng dùng vũ lực đe dọa hòng thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi gây án xong, Trương Văn Tâm chở cháu T. về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

“Nguyên nhân chắc do bột phát khi Tâm đã uống rượu từ trước đó, khi đi qua nơi vắng vẻ mới nảy sinh ý định như thế”, ông Quang nói. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin