Nghệ An: Hai thanh niên tung cú đấm chết người vì bị xúc phạm lĩnh án

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Sỹ Đồng (SN 1996) và Nguyễn Sỹ Mạnh (SN 1997), trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Cố ý gây thương tích.

Cụ thể, vào tối 3/8/2019, Mạnh Đồng và 2 người khác rủ nhau đi hát karaoke. Sau khi hát xong, Mạnh và Đồng ra xe máy chờ bạn tính tiền. Thời điểm này, anh N. T.H. đi qua thấy nên hỏi mượn bật lửa.

Tuy nhiên, cả hai thanh niên này trả lời là không có. Anh H. lại lấy lý do đó để khích bác và chửi 2 thanh niên này. Tức giận vì bị xúc phạm, Mạnh đấm anh H. 2 cái vào mặt.

Thấy nạn nhân ngã xuống, Đồng chạy lại đấm cho nạn nhân 1 cú đấm nữa. Thấy nạn nhân bất tỉnh, Mạnh hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu còn mình thì đi về. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong trên đường đi do bị xuất huyết não.

Mạnh và Đồng sau đó đã đến Công an huyện đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Tại phiên tòa, sơ thẩm HĐXX tuyên phạt Nguyễn Sỹ Mạnh 9 năm tù, Nguyễn Sỹ Đồng 8 năm tù về tội danh trên. Đồng thời, tòa cũng buộc hai bị cáo bồi thường cho đại diện hợp pháp cho người bị hại gần 150 triệu đồng, chia đều cho cả hai.

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, Nguyễn Sỹ Mạnh đã tác động gia đình bồi thường đủ cho gia đình nạn nhân. Đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Mạnh. Riêng Nguyễn Sỹ Đồng chấp nhận bản án sơ thẩm, không có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, bị án này cũng được dẫn giải tới phiên xử để làm rõ các nội dung liên quan đến diễn biến vụ án.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Sỹ Mạnh 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích (Giảm 1 năm so với phiên tòa sơ thẩm).

