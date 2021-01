Nghệ An, Hà Tĩnh bắn pháo hoa ở 6 địa điểm trong đêm giao thừa

Ngày 27/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Thanh Tùng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, dự kiến đêm giao thừa, Nghệ An sẽ có thành, thị bắn pháo hoa gồm thành phố Vinh (thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa). Nguồn kinh phí thực hiện bằng hình thức xã hội hóa.

Trong đó, TP.Vinh sẽ bắn pháo hoa tại hai điểm là ở Quảng trường Hồ Chí Minh và khu vực đường 72 mét, điểm từ đường Trương Văn Lĩnh đến Đại lộ Lê Nin.

Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) sẽ bắn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Ngoài ra, thành phố Vinh còn tổ chức các hoạt động nổi bật như: “Đêm hội giao thừa” Xuân Tân Sửu năm 2021 tại Quảng trường Hồ Chí Minh; Các hoạt động đón Tết vui Xuân tại Công viên trung tâm, Lâm viên núi Quyết, Công viên Nguyễn Tất Thành, Đền Hồng Sơn, Đền Quang Trung, nhà văn hóa các phường, xã và các khối, xóm.

Tổ chức ngày thơ Nguyên Tiêu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và các giải thể thao truyền thống đầu năm, các hoạt động tâm linh gắn với lễ hội tại các di tích.

Hà Tĩnh tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản đồng ý cho bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Trong văn bản cho hay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh về chủ trương bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và xét đề nghị của BCH Quân sự tỉnh, UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND TP Hà Tĩnh và UBND thị xã Kỳ Anh, UBND tỉnh đồng ý tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa sắp tới tại TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và do các địa phương tự vận động.

Hà Tĩnh sẽ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán.

Việc tổ chức bắn pháo hoa ở các điểm, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Hà Tĩnh, các thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn về người, tài sản trong quá trình diễn ra bắn pháo hoa.

Ngoài ra, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp, hướng dẫn các địa phương tổ chức vận chuyển, lưu giữ, bắn pháo hoa đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm và an toàn tuyệt đối.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, TP, thị xã (đặc biệt là UBND TP Hà Tĩnh, UBND thị xã Hồng Lĩnh và UBND thị xã Kỳ Anh) chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau khi diễn ra bắn pháo hoa.

Tác giả: CẢNH HUỆ - HOÀI NAM

Nguồn tin: Báo Tiền phong