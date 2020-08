Nghệ An: Đường quốc lộ có dấu hiệu thi công ẩu, chủ đầu tư “viện cớ” không cung cấp hồ sơ dự án

Vừa mới thi công hơn 1 tháng, nhà thầu đã bị phản ánh thi công ẩu, chưa đúng với thiết kế phê duyệt.

Dự án sửa chữa nền mặt đường, gia cố lề đoạn Km25 – Km31 Quốc lộ 7B đoạn qua xã Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An, tổng dự toán 6 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông - Sở Giao thông vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư.

Được triển khai thi công từ trung tuần tháng 7/2020, thế nhưng sau 1 tháng triển khai thi công (trung tuần tháng 8/2020), nhà thầu thi công đã có dấu hiệu bộc lộ những việc làm ẩu trong thi công dự án này.

Cụ thể, mới đây, Báo điện tử Xây dựng nhận được phản ánh của nhân dân và dư luận về việc nhà thầu thực hiện thi công sửa chữa nền mặt đường và gia cố lề tại Km30 Quốc lộ 7B đã tiến hành thi công đổ đất k95 mới bổ sung vào để mở rộng đường và gia cố lề nhưng không được lu lèn nền đất mới trước khi thi công công trình mà đổ trực tiếp đá lót chồng lên rồi mới tiến hành lu lèn. Tiếp nữa, trong quá trình múc đất cũ để đổ đất mới đủ độ K theo quy định để gia cố lề đường và mở rộng phạm vi đường, nhà thầu đã không múc đất đến chân đường cũ.

Khu vực mở rộng lòng đường Quốc lộ 7B, Km30 không lu lèn đất nền.

Để xác minh và làm rõ vấn đề phản ánh từ nhân dân, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã liên hệ làm việc với Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông - Sở Giao thông vận tải Nghệ An. Sau nhiều lần “chuyền bóng” từ Trưởng ban đến Phó ban, phóng viên cũng đã liên hệ và được làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Duy Danh - Trưởng phòng Kế hoạch của Ban này.

Ông Danh cho biết: Đơn vị thi công sửa chữa nền đường, gia cố lề đoạn nói trên là Công ty Hoàng Phát. Ban có cử cán bộ giám sát tại dự án này. Đối với việc múc đất cũ để đổ đất mới mà chưa múc đến cốt đường cũ như phản ánh là do đoạn đó chưa thi công đến nên chưa múc hết. Còn việc đổ đất mới mà không lu lèn đất luôn mà đổ đá lót chồng lên cho bằng mặt đường rồi mới lu lèn là do phần mở rộng gia cố thêm lề đường nhỏ qua không có lu nào xuống được đó để lu cả.

Khi phóng viên đề nghị được tiếp cận hồ sơ thiết kế dự án này ông Danh lại cho biết: “Các anh hỏi gì thì tôi nói, còn muốn tiếp cận hồ sơ của dự án thì các anh phải xuất trình được công văn của cơ quan báo đề nghị cung cấp hồ sơ cụ thể và có bút phê của lãnh đạo Sở vào đó chúng tôi mới cung cấp được, đó là quy định của Sở, chúng tôi là lính chỉ biết thực hiện theo chỉ đạo”.

Múc đất để gia cố lề thi công nhưng nhà thầu không múc đến cốt nền đường mà chừa lại khoảng 20cm.

Mặc dù trước khi làm việc, phóng viên đã xuất trình thẻ nhà báo theo quy định với vị Trưởng phòng Kế hoạch này và cũng đã giải thích rõ khi nhà báo đến làm việc và xuất trình thẻ nhà báo là đủ điều kiện để làm việc và tiếp cận thông tin hồ sơ (trừ tài liệu mật theo quy định). Thế nhưng ông Danh vẫn cương quyết nói rằng: “Đó là quy định của lãnh đạo Sở, các anh cứ có công văn của cơ quan báo đến đây chúng tôi sẽ cung cấp ngay”.

Trong khi đó, trao đổi với ông Hoàng Phú Hiền – Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết: “Sở không có quy định yêu cầu nhà báo khi cần cung cấp hồ sơ dự án phải có công văn của cơ quan báo. Anh em đến làm việc theo Luật Báo chí chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu đích danh vụ việc thì chúng tôi làm việc và cung cấp thôi. Còn việc có phản ánh nhà thầu thi công ẩu, Sở sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nếu có thi công ẩu sẽ yêu cầu nhà thầu làm lại theo đúng thiết kế và đảm bảo chất lượng”.

Như vậy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã khẳng định Sở này không ban hành quy định nào khác thường mà thực hiện đúng quy chế phát ngôn của Luật Báo chí quy định. Vậy việc ông Nguyễn Duy Danh lại lấy cớ lãnh đạo Sở này có quy định phải có công văn của cơ quan báo chí mới cung cấp hồ sơ để không cung cấp hồ sơ pháp lý với mục đích gì?

Cùng với đó, với việc nhà thầu có dấu hiệu thi công ẩu bị phát hiện và phản ánh đến chủ đầu tư, ông Danh với cương vị là Trưởng phòng Kế hoạch của Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông, đại diện chủ đầu tư lại có thể trả lời một cách vô trách nhiệm rằng vị trí và diện tích thi công nhỏ nên không thể lu lèn khi đổ đất được. Vậy nếu công trình không đảm bảo chất lượng thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai?

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.