Nghệ An: Dự án sau hơn hai năm triển khai vẫn “án binh bất động”

Tháng 8/2019, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3305/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ” do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cường Hòa làm chủ đầu tư. Theo đó, khu đất được quy hoạch nằm ở khu vực Đồng Cây Gia, xã Kỳ Tân, có tổng diện tích 18.068,6 m2.

Các hạng mục công trình chính, gồm: Văn phòng làm việc, diện tích 100 m2; Nhà xưởng, diện tích 1.000 m2; Nhà kho, diện tích 100 m2; Bãi chứa sản phẩm, văn phòng đại diện và bán sản phẩm, diện tích 8.000 m2; Mặt bằng sân phơi gạch, diện tích 2.000 m2; Nhà xe, diện tích 50 m2; Nhà bảo vệ, diện tích 15 m2; Sân, đường nội bộ và các công trình phụ trợ khác.

Dự án được xây dựng với mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng cho thị trường trong tỉnh và vùng phụ cận, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách cho Nhà nước.

Tổng mức đầu tư của dự án là 8 tỷ đồng, trong đó bao gồm vốn tự có của Chủ đầu tư và vốn vay ngân hàng. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Tiến độ thực hiện: Hoàn thiện thủ tục đầu tư: Quý IV/2018; Khởi công xây dựng: Quý I/2019; Hoàn thành đưa vào hoạt động: Quý IV/2019.

Dù sắp hết thời gian gia hạn, nhưng dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, trở thành nơi chăn thả gia súc.

Mục tiêu và tiến độ dự án được đưa ra cụ thể như vậy, nhưng khi đến tận nơi ghi nhận, chúng tôi thấy hiện nay mặt bằng dự án chỉ là một khu đất bỏ trống, hoang vu, cây cối cỏ dại mọc um tùm, nằm trong dự án có đổ một vài xe gạch, xe đất đá đã hoang hóa như là bãi tập kết lâu năm. Gia súc của người dân thì chăn thả khắp dự án.

Anh H.V.T một người dân sống gần dự án cho hay: “ Ngày trước thấy có dự án về đây, nghĩ cũng mừng cho con em nơi đây sắp có việc làm gần nhà, nhưng mãi từ khi họ treo cái bảng mặt bằng quy hoạch tổng thể dự án đến nay, chẳng thấy họ đả động gì đến nữa, chỉ thấy cỏ dại mọc đầy, dân ở đây gia súc ngày càng béo là cũng may có bãi thả này, không biết công ty có đủ năng lực làm dự án này không chứ thấy lâu quá”

Cho gia hạn nhưng chủ đầu tư gần như không “đụng” tới dự án

Theo đề nghị của Sở Kế Hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 928/SKHĐT-DN ngày 03/4/2020 và Văn bản số 1302/SKHĐT-DN ngày 04/5/2020 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Đến ngày 15/5/2020 UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1506/ QĐ – UBND về việc “Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy gạch không nung, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An”.

Quyết định số 1506/ QĐ – UBND về việc “Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy gạch không nung, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An”.

Theo đó trong quyết định 1506 của UBND tỉnh đã cho phép dự án Nhà máy gạch không nung do Cty TNHH một thành viên Cường Hòa làm chủ đầu tư, được gia hạn hoàn thành và đưa vào hoạt động trong Quý IV/2021, có hiệu lực kể từ ngày Quyết định này được ký ban hành.

UBND tỉnh yêu cầu:

- Công ty TNHH MTV Cường Hòa: Tập trung hoàn thành thủ tục có liên quan, đầu tư xây dựng dự án hoàn thành đưa vào hoạt động đảm bảo tiến độ được điều chỉnh tại Điều 1 quyết định này. Nếu không thực hiện đảm bảo, tiến độ thì Nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi đất theo quy định Luật Đầu tư, Luật Đất Đai.

- Các Sở; Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Cục Thuế tỉnh, cơ quan có liên quan và UBND huyện Tân Kỳ theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ đúng quy định của pháp luật.

- UBND huyện Tân Kỳ giám sát tiến độ thực hiện dự án, định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện của chủ đầu tư, gửi Sở Kế Hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh.

Quyết định gia hạn được ban hành, nhưng hiện tại đã bước vào những tháng cuối cùng của năm 2021, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống. Nếu theo tiến độ đã gia hạn thì chủ đầu tư có “vắt chân lên cổ” cũng không thể hoàn thành kịp tiến độ.

Cần phải nói thêm, tại Văn bản số 928/SKHĐT-DN ngày 03/4/2020 của Sở Kế Hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên. Lý do xin điều chỉnh là: Khu đất để thực hiện dự án do UBND xã quản lý (không thuộc quỹ đất công ích), do đó công ty không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, do quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất sản xuất, kinh doanh còn lúng túng, thủ tục kéo dài, mới được phê duyệt trích lục và đo vẽ bổ sung tháng 12/2019, nên Doanh nghiệp chưa kịp thực hiện theo tiến độ được.

Như vậy, mặc dù không bị vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng và các lý do khiến chậm tiến độ lần một đều đã hoàn thành, nhưng từ khi được gia hạn cho đến nay, chủ đầu tư lại vướng vào điều gì mà chưa xây dựng được?

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết:“ Nguyên nhân khách quan ở đây là do tình hình dịch bệnh nên chưa thể triển khai xây dựng. Còn các nguyên nhân khác thì tôi cũng chưa nắm rõ. Lâu nay anh em cũng tập trung về công tác phòng chống dịch, ở chỗ các dự án bắt đầu từ giờ mới trở lại làm kết luận toàn bộ các dự án trên địa bàn. Hiện tại đang còn trong thời gian gia hạn đợt một, chắc chắn dự án không thể hoàn thành nên công ty chắc sẽ tiếp tục gia hạn đợt hai”

Để khách quan sự việc phóng viên cũng có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Cường Giám đốc Công Ty TNHH MTV Cường Hòa chủ đầu tư dự án, ông Cường phân trần:“ Dịch bệnh cô vít diễn biến phức tạp nên thời gian vừa qua công ty không thể tiến hành xây dựng được. Đất đai ở huyện Tân Kỳ không có mỏ nên cũng phải mua lắt nhắt khắp nơi. Cũng đã lên kế hoạch là hết quý 4 này sẽ xong phần nhà xưởng còn thiết bị máy móc đặt mua bên châu Âu nên chưa thể đưa về. Về ngân sách đợt này công ty cũng gặp khó khăn vì cũng vướng cái nhà máy gạch ngói tuynel Cừa, triển khai nhà máy gạch ngói tuynel Cừa hết nhiều vốn quá nên nguồn vốn cũng hơi eo hẹp một tý”

Việc chủ đầu tư lấy lý do là do dịch bệnh dẫn đến chậm tiến độ từ trước khi gia hạn cho đến sau khi gia hạn vẫn không xây dựng được gì thì khó có thể chấp nhận được trong khi các dự án trên địa bàn vẫn được triển khai đều đều.

Dự án chậm tiến độ trầm trọng như thế này không đơn giản là gây lãng phí tài nguyên đất, mà sự chen chân giành chỗ này đã làm mất đi cơ hội đầu tư của những nhà đầu tư có tâm huyết khác. Cũng như, cứ mỗi năm trôi qua ngân sách tiếp tục bị thất thu, người lao động mất cơ hội có việc làm mới, hiện tại lao động xa quê đang hồi hương ngày một đông do dịch covid-19, tình trạng thiếu việc làm tại địa phương nhất định tăng cao nhưng chẳng thấy công trình nào được mọc lên.

UBND tỉnh nên xem xét chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Không để chủ đầu tư “câu giờ” làm thủ tục gia hạn nhiều lần. Đặc biệt là tình trạng bỏ đất trống không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất, còn tạo nên nhiều hệ lụy tác động tiêu cực đến tăng trưởng, sự phát triển bền vững của tỉnh ở hiện tại và cả tương lai.

Tác giả: TIẾN DŨNG - THỤC ANH

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn