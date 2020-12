Nghệ An: Dự án ‘Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên’ thi công khi chưa được giao đất

Trong tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên” tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 670/QĐ-UBND-XD ngày 22/02/2016, và gia hạn tiến độ thực hiện dự án tại Công văn số 3874/UBND-CN ngày 19/6/2020.