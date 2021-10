Nghệ An đón khách du lịch an toàn, đảm bảo phòng chống dịch

Sáng 21/10, ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết, địa phương sẽ mở cửa đón khách du lịch thật an toàn, đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch.

Đập Phà Lài là một trong những trải nghiệm thú vị cho bất kỳ ai đi di lịch ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An).

Ông Cường cho biết thêm, an toàn là yếu tố quan trọng tiên quyết để mở cửa các khu du lịch. Bởi vậy, địa phương đã rất cẩn trọng, xác định rõ các điểm xanh để đón khách du lịch với vòng tour khép kín. An toàn đến đâu mở đến đó chứ không mở tràn lan, đảm bảo vừa phục hồi ngành du lịch vừa phòng chống dịch hiệu quả. Hơn nữa, tour khép kín sẽ giúp các cơ quan chức năng dễ kiểm soát, nhanh hơn khi có yếu tố dịch tễ.

Cánh đồng tam giác mạch và cánh đồng hoa bươm bướm ở thị xã Thái Hòa và Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Ngành du lịch Nghệ An cũng đang đẩy mạnh du lịch bong bóng. Đó là cung đường khép kín, các điểm đến là các du lịch ngoài trời, không gian rộng gắn với thiên nhiên, sông nước. Đây là loại hình du lịch rất thích hợp để thích ứng an toàn trong điều kiện dịch bệnh. Nghệ An có rất nhiều điểm đến phù hợp với loại hình này.

Cụ thể, các điểm du lịch ở các huyện phía Tây như ở đập Phà Lài, khe Rạn (huyện Con Cuông); khu vực Khe Cớ (huyện Tương Dương); khu sinh thái Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) hay lên khu vực Mường Lống (huyện Kỳ Sơn)...

Ngoài vòng tour khép kín, du khách, hướng dẫn viên, tài xế, nhân sự tổ chức... đều được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian theo quy định. Các thành viên được tập huấn về an toàn phòng dịch như giãn cách, khử khuẩn, sử dụng trang thiết bị phòng dịch…

Du thuyền trên sông Giăng, huyện Con Cuông.

Các điểm du lịch này được yêu cầu đón khách 50% số phòng. Các đoàn dưới 25 người và đáp ứng các quy định phòng dịch ở mức cao nhất.

Hiện, Nghệ An đã tiêm 970.330 liều vaccine COVID-19. Trong đó, số người tiêm 2 mũi là 96.743; số người tiêm ít nhất 1 mũi: 878.965 liều. Địa bàn đang điều trị cho198 bệnh nhân. Phần lớn là các BN là những công dân từ phía Nam trở về.

