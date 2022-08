Nghệ An: Điều tra vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong trong đêm

Sáng 7/8, thông tin từ chính quyền UBND xã Tân Thắng huyện Quỳnh Lưu cho biết, các cơ quan chức năng đang phối hợp truy tìm xe ô tô rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra va chạm với xe máy khiến một người tử vong trong đêm.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 6/8, người dân địa phương thông báo có một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Quốc lộ 48D, thuộc địa bàn xóm Nam Việt, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu. Ngay sau đó, Ban công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, một nam thanh niên bị thương trong tình trạng nguy kịch, nằm cách chiếc xe máy mang BKS: 37H1-666xx khoảng 10m. Tuy nhiên, đến thời điểm xe cấp cứu tới nơi, nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân xấu số sau đó được xác định là P.Đ.T. (SN 1997), trú tại xã Nghĩa Tiến, TX thái Hòa.

Căn cứ các dấu vết để lại, cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ va chạm giữa ô tô và xe máy nhưng phương tiện đã rời khỏi hiện trường.

Hiện, Công an xã Tân Thắng đang phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an TX Hoàng Mai và Công an huyện Nghĩa Đàn truy tìm chiếc xe ô tô xảy ra va chạm nói trên để điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bảo Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn