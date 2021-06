Nghệ An đề nghị dừng các chuyến bay đến Vinh để chống dịch COVID-19

Hiện nay sân bay Vinh chỉ khai thác đường bay giữa Vinh và Tân Sơn Nhất do ảnh hưởng dịch COVID-19 - Ảnh minh họa: VNA

Đó là nội dung của công văn hỏa tốc do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh ký gửi Bộ Giao thông vận tải ngày 29-6.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, sân bay Vinh khai thác 9 đường bay nội địa mỗi ngày gồm các đường bay đến và đi TP.HCM, Hà Nội, Buôn Ma Thuột, Liên Khương (Lâm Đồng), Cam Ranh (Khánh Hòa), Quy Nhơn, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo.

Nhưng thời gian gần đây dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An và vùng lân cận nên số chuyến bay đến Vinh giảm nhiều. Hiện nay, sân bay Vinh chỉ còn khai thác 1 đường bay từ Vinh đi TP.HCM và ngược lại với tần suất 1 chuyến/ngày và lượng khách rất ít.

Trong khi đó tại TP.HCM, Bình Dương và một số tỉnh khu vực phía Nam tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan trên diện rộng, hằng ngày vẫn phát hiện nhiều ca nhiễm trên địa bàn.

Tại Nghệ An, tính đến sáng 27-6 đã ghi nhận 72 ca dương tính COVID-19. Thành phố Vinh đang trong giai đoạn thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 19-6.

Vì vậy để hạn chế, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh từ Nghệ An ra bên ngoài và từ bên ngoài vào Nghệ An, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tạm dừng khai thác các đường bay thương mại đến và đi tại sân bay Vinh từ 0h ngày 30-6.

Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, khống chế, UBND tỉnh sẽ có báo cáo Bộ Giao thông vận tải cho phép khai thác trở lại các đường bay đến và đi từ sân bay Vinh.

Tác giả: Tuấn Phùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ