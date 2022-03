Nghệ An: Đất "vàng" được định giá... bèo

Vị trí đắc địa, dân quê mơ không với tới

Khu đô thị kiểu mẫu thị trấn Yên Thành (nằm ở khối 1 và khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có tổng diện tích lên đến 93.000m2. Dù bị tách rời ra thành 2 khu tách biệt, nhưng cả 2 đều nằm ở vị trí rất đắc địa.

93.000m2 đất ở Khu Đô thị kiểu mẫu thị trấn Yên Thành được xem là đất vàng bởi nằm ở vị trí rất đắc địa

Cụ thể, khu A rộng 75.000m2, có phía Bắc giáp đường 538B, phía Nam giáp đường nội thị quy hoạch 15m, phía Đông giáp bến xe khách huyện, phía Tây giáp toà án nhân dân huyện và đất nông nghiệp xóm 1.

Trong khi đó, khu B có diện tích khoảng 18.000m2, phía Bắc giáp đường 538B, phía Nam giáp đường nội thị quy hoạch 15m, phía Đông giáp đường N3, phía Tây giáp đất nông nghiệp xóm 3, xóm 4.

Ngoài ra, cả 2 khu đô thị này còn cách trụ sở hành chính huyện và thị trấn không xa; sát với tuyến đường QL7B và các trung tâm mua sắm, dịch vụ, giải trí và giáo dục của thị trấn huyện Yên Thành.

Trong vai một người dân có nhu cầu đi mua đất ở, PV được một công nhân có mặt tại đây cho biết: Hiện hạ tầng cơ sở của dự án đã cơ bản hoàn thành nhưng chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và thương mại Hùng Sơn vẫn chưa rao bán. Tuy nhiên, theo nhận định, giá bán đất ở đây chắc chắn sẽ rất cao.

“Có thể nói đây là khu đô thị đẹp nhất của cả huyện, nguồn gốc đất cũng rất sạch - đất trồng lúa của nông dân. Hạ tầng cơ sở cũng được đầu tư rất bài bản, khang trang, hiện đại… Nói chung, với người nông dân sống đơn thuần với mấy sào ruộng như chúng tôi thì đừng mơ mua đất được ở đây”, công nhân này nói.

Trong khi đó, ở thời điểm trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần (2022), một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thành cho biết: Giá đất ở khu vực xung quanh Khu đô thị kiểu mẫu thị trấn Yên Thành được đấu với giá khoảng 16 - 17 triệu đồng/ 1m2.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia bất động sản ở huyện Yên Thành, thời điểm trước Tết, giá đất ở Khu đô thị của Công ty Hùng Sơn phải chạm giá 20 triệu đồng/ 1m2. Còn tính đến thời điểm hiện tại, giá đất ở đây phải trên 20 triệu đồng/1m2.

Giá đất ở đây hiện "nóng" hơn bao giờ hết, đến mức từ khi triển khai xây dựng, chủ đầu tư đã ra thông báo tránh người dân bị các đối tượng lừa đảo

Gần 100.000m2 đất vàng được định với giá bèo bọt

Theo tìm hiểu của PV, chính vì do vị trí khu đô thị quá đắc địa nên mọi diễn biến về bất động sản ở đây luôn trong tình trạng “nóng, sốt”. Có không ít đối tượng đã xem đây là “miếng bánh” béo bở để tung các chiêu trò lừa đảo.

Đến mức, từ khi mới đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng bên trong, chủ đầu tư đã phải treo rất nhiều thông báo: Dự án chưa thực hiện việc bán hàng cũng như chưa ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào tư vấn, nhận cọc và bán hàng. Quý khách hàng lưu ý toàn bộ thông tin trên mạng xã hội và các hình thức mua bán, nhận cọc trên thị trường đều không phải của chủ đầu tư…

Giá trị hiện tại của khu đất là như thế, nhưng ít ai biết rằng, nơi đây đã được định với giá… bèo bọt. Cụ thể, 2 khu đất 93.000m2 này được UBND tỉnh Nghệ An thanh toán chỉ để đổi lấy 2 tuyến đường dài 1.195,59m. Dự án này được đầu tư theo hình thức BT, do Công ty CP Tây An ký hợp đồng thực hiện vào tháng 5/2018. Đến tháng 11/2020, Công ty CP Tây An chuyển nhượng dự án cho Công ty CP Đầu tư và thương mại Hùng Sơn.

Theo văn bản số 3054 ngày 4/10/2017 của Sở Tài chính Nghệ An, tổng cộng tiền sử dụng đất phải nộp ở dự án này là 86,67 tỷ đồng. Khấu trừ 13,25 tỷ đồng tiền bồi thường GPMB, còn khái toán kinh phí tiền sử dụng đất là 73,42 tỷ đồng.

Có thông tin cho biết, chủ dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho phép xây dựng nhà ở khu A với mật độ 53,31% (tương đương 39.900m2); khu B cho phép xây dựng nhà ở với mật độ 65,18% (tương đương 11.700m2).

Nếu tính tổng diện tích, thời điểm đầu tư dự án, ước tính doanh nghiệp chỉ mất hơn 700.000/1m2 tiền sử dụng đất (không tính tiền bồi thường GPMB). Còn tính riêng diện tích xây dựng nhà ở thì doanh nghiệp ước tính chưa đầy 1,5 triệu đồng/1m2 tiền sử dụng đất.

Nhìn vào khu đất này, một cựu chiến binh ở thị trấn huyện Yên Thành thở dài: Lúc thu hồi, họ chỉ đền bù cho người dân giá 70 triệu đồng/ 500m2 đất. Giờ thì giá bán ở đây không nói hết nữa, cả hàng chục triệu đồng/1m2. Dự án đem lại gì thì chưa thấy, nhưng có một sự thật trước mắt là: Người dân địa phương thì không được hưởng lợi, còn nhà nước thì thất thu rất nhiều tiền (!?).

Còn tiếp...

