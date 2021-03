Nghệ An: Dân “tố” chính quyền thu hồi đất trái luật giao cho doanh nghiệp

Từ năm 1987 gia đình ông được UBND xã Nghi Kim cấp 300m2 đất ở lâu dài mang tên bố đẻ là ông Lê Đình Hương. Đến ngày 23/11/1992 thửa đất này được UBND huyện Nghi Lộc ra Quyết định 684 về việc giao đất khu dân cư cho ông Hương tại xóm 15 xã Nghi Kim bao gồm đất làm nhà ở, gắn với đất vườn là 300m2. Vị trí thửa đất số 199B, Tờ bản đồ số 03. Ngày 8/2/2010 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 61 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và thương mại Phú Thọ - Vinh tại xã Nghi Phú, thì diện tích của gia đình ông lại nằm trong quy hoạch của dự án, nhưng không được bồi thường theo quy định.

Tác giả: Nhóm Phóng viên

Nguồn tin: Báo Xây Dựng