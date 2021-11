Nghệ An: Dân tố chính quyền địa phương lập hồ sơ khống, rút tiền dự án

Thế nhưng, trong quá trình lập hồ sơ đền bù UBND xã Hưng Hòa đã lập không đúng đối tượng, khai khống, khai trùng lặp để nhận tiền.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn