Nghệ An: Dân khốn khổ vì đường hết thời gian thi công vẫn chưa hoàn thành nổi 1m!

Dự án đường 5 tỷ, thi công chậm trễ.

Vừa qua phóng viên Dân trí nhận được phản ánh của người dân xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An về thực trạng tuyến đường nối từ xóm 2 đi xóm 3 và 4 của xã này có nhiều bất cập. Sau khi khởi công được một thời gian ngắn, không hiểu sao nhà thầu đã bỏ bê trong suốt thời gian dài khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.

Từ việc hy vọng tuyến đường cũ sẽ thay thế bằng một tuyến đường mới, nhân dân bớt khổ mỗi khi tham gia giao thông. Tuy nhiên giờ đây tuyến đường mới dang dở lại “hành” dân hơn gấp bội phần.

Anh Trần Văn Cường, xóm 2 cho biết: “Đường này họ làm từ lâu, giờ hết thời gian rồi nhưng vẫn chưa được đoạn nào ra hồn cả. Dịp gần Tết, họ bươi lên đất bùn nhão nhoẹt, đi lại gian nan quá bà con kêu thì họ cho đổ đá càng làm cho đi lại khó khăn hơn. Không biết đến khi nào mới xong đoạn đường này”.

Theo tìm hiểu được biết, dự án đường giao thông nối từ đường N5 đi các xóm 2,3,4 của xã Nghi Kiều được khởi công từ tháng 10/2019, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong vòng 6 tháng.

Toàn bộ dự án với tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ đồng, đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giám sát Duy Hưng có trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An. Chủ đầu tư là UBND xã Nghi Kiều.

Được biết, hiện nay chủ đầu tư cũng đã cho nhà thầu tạm ứng 700 triệu đồng để “tạo điều kiện” đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, trên thực tế sau khi hoàn thành một số hạng mục cống, rải đá nền… nhà thầu đã “án binh bất động”.

Con đường trở nên dang dở với đất đá lởm chởm biến thành nỗi kinh hoàng với người dân nơi đây. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết nguyên đán, Chủ đầu tư phải “nhún nhường” đề nghị nhà thầu rải đá, lu lèn tạo mặt bằng trên tuyến.

“Bây giờ còn đi được, chứ trước đó họ rải đá xong để vậy, các anh nhìn xem những cục đá to như vậy nằm lởm chởm thì ai mà đi được. Người lớn còn vậy chứ trẻ con thì chỉ có đi bộ thôi”, một người dân ở đây ngán ngẩm cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Đình Phương - Chủ tịch UBND xã Nghi Kiều cho biết: “Địa phương cũng rất nóng ruột, nhiều lần chúng tôi đã đôn đốc nhà thầu, thậm chí nhờ cả huyện (UBND huyện Nghi Lộc) về kiểm tra. Nếu hết thời gian nhà thầu không hoàn thành chúng tôi sẽ tổ chức nghiệm thu phần khối lượng công trình đã thi công và tìm phương án mới”.

Chủ đầu tư thì đau đầu về nhà thầu còn người dân lại khốn khổ vì bị con đường đang dang dở hành hạ. Thiết nghĩ, UBND huyện Nghi Lộc cần có những biện pháp kiên quyết, nếu nhà thầu không đủ năng lực. Tránh tình trạng dự án đình trệ kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Sau nhiều lần phản ánh của người dân, nhà thầu mới đưa đá đến đổ.

Việc đổ đá cũng không khả quan bao nhiêu.

Mặt đường đá lổm nhổm, khiến cho việc đi làm càng khó khăn thêm.

Dự kiến sau 6 tháng khởi công con đường sẽ hoàn thành, nhưng đến nay đã hết thời gian nhà thầu vẫn không thể hoàn thành nổi 1m đường cho đàng hoàng để đi lại.

Con đường đi từ các xóm 2, 3 và 4 đi ra đường N5 khiến người dân khiếp đảm.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí