Nghệ An dẫn đầu cả nước về số người tham gia BHXH tự nguyện

Nghệ An có hơn 100.000 người tham gia BHXH tự nguyện

Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và sự nỗ lực của toàn ngành Bảo hiểm xã hội, công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) năm 2021 đạt được nhiều thành tích nổi bật; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Trung ương và tỉnh giao, từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động.

Giám đốc BHXH tỉnh Hoàng Văn Minh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tính đến hết tháng 12/2021, toàn tỉnh có 2.917.035 người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91% dân số (hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh). Số người tham gia BHXH là 358.528 người (đạt tỷ lệ bao phủ là 19,28%; vượt chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh 1,1%. Số người tham gia BHTN là 233.712 người (không bao gồm lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản), đạt 105,15% kế hoạch giao, tỷ lệ bao phủ đạt 13,40% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Nghệ An là điểm sáng của cả nước về phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện với hơn 100.000 người tham gia, bằng 9% tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên cả nước.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết tháng 12/2021 là 7.258.978 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao, tăng 449.953 triệu đồng (tăng 6,61%) so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết tháng 12/2021 là 288.769 triệu đồng, đạt 3,95% so với kế hoạch thu, tỷ lệ nợ giảm so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm 2020 là 0,05%.

Năm 2021, toàn tỉnh giải quyết cho 117.244 lượt người hưởng chế độ BHXH, giảm 3.385 lượt người (2,80%) so với năm 2020; quản lý chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 284.721 người với số tiền 9,228,191 triệu đồng. Các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán cho 4.175 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT; giảm 1.057 nghìn lượt (20%) so với năm 2020. Tổng chi BHXH, BHTN, BHYT lũy kế đến ngày 31/12/2021 là 13.547.954 triệu đồng. Năm 2021, tỉnh Nghệ An đảm bảo thực hiện trong phạm vi dự toán chi khám chữa bệnh BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao (đạt 98,9%).

Đặc biệt, trước những ảnh hưởng xấu từ đại dịch COVID-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chú trọng thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động bị ảnh hưởng, góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nâng cao khả năng phòng ngừa và khắc phục rủi ro cho người lao động trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; BHXH tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 7.137 đơn vị, tương ứng 165.055 lao động, số tiền giảm đến 31/12/2021 22.805 triệu đồng (tổng số tiền dự kiến giảm 41.721 triệu đồng/12 tháng); hỗ trợ 16 đơn vị, tương ứng 872 lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền 5.895 triệu đồng; xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cho 937 đơn vị với 25.206 lao động để làm thủ tục hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021, BHXH tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng BHTN cho 7.463 đơn vị, tương ứng 176.218 lao động với số tiền được giảm mức đóng BHTN là 26.040 triệu đồng; chi trả chính sách hỗ trợ cho 196.860 người lao động với số tiền là 470.811 triệu đồng.

Năm 2022, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021; năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy về chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; góp phần hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Văn Chiến phát biểu

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Cửa Lò, Sở Y tế... đã tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trong năm 2021; những vướng mắc, khó khăn và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

Chú trọng các giải pháp nhằm phát triển, mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn phát biểu

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2021, đồng chí Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu về số người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 9% cả nước. Những bài học kinh nghiệm ở Nghệ An đang được nhân rộng tại nhiều địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, để đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đề nghị cơ quan BHXH Nghệ An cần tích cực tham mưu, đề xuất, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường, cần chủ động, bám sát tình hình diễn biến dịch để xây dựng giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ứng phó với dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển người tham gia, đôn đốc thu BHXH, BHYT.

Đồng thời, thực hiện kịp thời các quy định mới về BHXH, BHYT có hiệu lực từ năm 2022 và các chương trình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu phát triển an sinh xã hội bền vững. Cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch làm việc, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính sách trên địa bàn.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ BHXH, BHYT trên địa bàn; trong đó chú trọng các giải pháp nhằm phát triển, mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT; tăng cường quản lý nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu của người dân. UBND tỉnh nghiên cứu, bố trí ngân sách địa phương, huy động sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều và hộ gia đình nông- lâm- ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn; tiến tới hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Nghệ An trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương tập trung xây dựng, triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể để các cấp, các ngành triển khai thực hiện; đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức phục vụ người dân, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành BHXH; tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử, triển khai rộng rãi ứng dụng sử dụng VssID-BHXH số giúp tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi tối đa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT; góp phần giảm tối đa tình trạng nợ BHXH, BHYT trên địa bàn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động...

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho BHXH tỉnh Nghệ An

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp BHXH Việt Nam cho 15 cá nhân

