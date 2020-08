Nghệ An cử 16 bác sỹ, kỹ thuật viên tăng viện cho Đà Nẵng

Nghệ An sẽ cử 16 y bác sỹ, kỹ thuật viên tăng viện cho Đà Nẵng

Sáng 15/8/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Tiến sỹ Bùi Đình Long đã ký công văn số 5436/UBND-VX đồng ý cử 16 nhân viên y tế gồm: (2 Bác sỹ hồi sức cấp cứu; 2 BS truyền nhiễm; 2 BS xét nghiệm;03 Kỹ thuật viên (KTV) huyết học;04 KTV sinh hóa; 03 KTV vi sinh) tăng viện, hỗ trợ, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 14/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 3080/SYT-TCCB đề nghị Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ cử 16 cán bộ y tế (6 bác sỹ và 10 KTV) vào Đà Nẵng để tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến của TP Đà Nẵng. Ngay trong đêm 14/8, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.

Trao đổi với Phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, PGS,TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, sau khi nhận được công văn của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, và được sự đồng ý của UBND tỉnh, hiện nay, chúng tôi đang tiến hành họp, làm văn bản yêu cầu các bệnh viện tuyến tỉnh rà soát, và sẽ cử cán bộ có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành theo yêu cầu vào tăng viện, hỗ trợ cho các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn