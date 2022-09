Nghệ An công nhận 25 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tổ chức 2 năm một lần. Là một trong những nội dung của hoạt động của Chương trình khuyến công, nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.

Lãnh đạo sở Công Thương Nghệ An dự và trao Giấy công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh ở Nghệ An được tổ chức từ năm 2012. Đến nay, sau 5 kỳ bình chọn, cấp huyện công nhận 233 sản phẩm, cấp tỉnh 87 sản phẩm, cấp khu vực 15 sản phẩm, quốc gia 11 sản phẩm.

Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở Nghệ An năm 2022 đã thu hút 84 sản phẩm tham gia. Các sản phẩm phân thành các nhóm như sau: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ như gỗ mỹ nghệ, mây tre đan, dệt thổ cẩm… gồm 9 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống gồm 72 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí gồm 2 sản phẩm và nhóm các sản phẩm khác gồm 1 sản phẩm.

Sau xét duyệt, ngày 31/5/ 2022, uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1481/QĐ-UBND công nhận 25 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Để được bình chọn, sản phẩm của các doanh nghiệp phải đạt các tiêu chí: Doanh thu, đáp ứng được nhu cầu thị trường, các chỉ tiêu về kinh tế - kỹ thuật - xã hội; bảo đảm tính văn hóa, thẩm mỹ… và được tuyển chọn qua 3 cấp: xã - huyện – tỉnh.

Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An Phạm Văn Hoá cho biết, những sản phẩm được uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận có giá trị kinh tế cao, có tính kỹ thuật, mỹ thuật độc đáo, được thị trường chấp nhận. Tỉnh cũng khuyến khích các làng nghề chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo việc làm cho người dân.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt giải lần này.

Tuy nhiên, các sản phẩm công nghiệp nông thôn cần khắc phục những hạn chế trong việc đăng ký bảo hộ thương hiệu, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như mẫu mã, bao bì.

Để hỗ trợ cho các nghệ nhân, làng nghề, thời gian tới Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình khuyến công quốc gia và Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn theo hướng bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Qua đó, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phục hồi và thích ứng an toàn trong tình hình mới, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, cổ động ở các địa phương chưa được quan tâm đúng mức nên nhiều cơ sở không nắm được kế hoạch để tham gia. Hiện nay, quy định mức thưởng bằng tiền cho mỗi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình chọn từ Trung ương đến địa phương còn thấp hơn so với mức thưởng của các giải thưởng khác.

Kinh phí khuyến công hỗ trợ cho các cơ sở đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu còn chưa nhiều, nội dung mới tập trung vào hỗ trợ đổi mới ứng dụng khoa học, máy móc tiên tiến vào sản xuất; nội dung hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày cho các sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia còn đang hạn chế.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương