Nghệ An: Công đoàn chung tay “giải cứu” gần 500 tấn rau cho nông dân

Hàng nghìn tấn rau xanh của nông dân Nghệ An cần được giải cứu. Ảnh: Trần Tuyên

Sáng 8.3, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đức Cường – Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: “Vừa qua, LĐLĐ huyện đã ra lời kêu gọi các tổ chức công đoàn cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay mua giúp rau xanh cho bà con nông dân bị tồn đọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến nay, khối lượng rau xanh được giải cứu khoảng 500 tấn”.

Đoàn thanh niên xã Diễn Thọ (Diễn Châu) tổ chức “giải cứu” bắp cải cho người dân Diễn Phong. Ảnh: TB

Theo tính toán, lượng rau xanh (chủ yếu bắp cải) tồn đọng ở xã Diễn Phong (Diễn Châu) khoảng 700-800 tấn, giá cả rơi xuống mức 1.000 đồng/kg, nhưng vẫn không bán được. Nhiều hộ dân bỏ mặc rau hư thối trên ruộng hoặc thuê máy đến phá chuẩn bị canh tác vụ mới.

Trước tình hình khó khăn nói trên, tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên huyện Diễn Châu đã vào cuộc, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giải cứu nông sản cho bà con. Cán bộ đoàn thanh niên ra trực tiếp tận cánh đồng, tổ chức thu hoạch, thu gom, mua nông sản cho bà con.

Trong số đó có con em tại địa phương đang công tác tại TP. HCM đã thu mua 150 tấn cải bắp cho người dân.

“Sự hưởng ứng của các công đoàn cơ sở, tổ chức, cá nhân là rất tích cực, đáng ghi nhận, đem lại kết quả khả quan, thể hiện tình nghĩa, trách nhiệm cộng đồng rất cao cả” – ông Phạm Đức Cường – Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu nói.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An cho biết: “Ước tính hai địa bàn Quỳnh Lưu và Diễn Châu, có khoảng 100 ha rau xanh đến kỳ thu hoạch nhưng nông sản bị tồn đọng, giá cả quá thấp, lưu thong khó khăn. Nguyên nhân do khắp nơi được mùa rau xanh và việc vận chuyển tiêu thụ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19”.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động