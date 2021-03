Nghệ An: Cổng bệnh viện thành 'chợ cóc', ồn ào nhếch nhác suốt ngày đêm

Trước tình trạng hoạt động kinh doanh tại khu vực cổng một số cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là Bệnh viện Hữu nghị đa khoa (HNĐK) Nghệ An diễn ra rất lộn xộn, gây mất mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường...Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản số 898/SYT-TTR ngày 18/3/2021 chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV ngày 29/3, trước cổng Bệnh viện HNĐK Nghệ An, tình trạng nhếch nhác, lộn xộn vẫn xảy ra.

Tình trạng nhếch nhác, lộn xộn vẫn tiếp diễn ở trước cổng bệnh viện HNĐK Nghệ An

Bệnh viện HNĐK Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, mỗi ngày có hàng ngàn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Mặc dù đã được nhắc nhở nhưng người dân bán hàng rong vẫn cố tình vi phạm, xả rác bừa bãi ngay trước cổng bệnh viện làm mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông.

Nguy hiểm hơn, khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng cả người bán, người mua ở khu vực này đều không thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch, tụ tập đông người.

Mặc dù đội trật tự đô thị TP Vinh có đến nhắc nhở nhưng người dân vẫn cố tình vi phạm.

Cũng giống như Bệnh viện HNĐK Nghệ An, ngay trước cổng Bệnh viện Ung bướu (đường Nguyễn Phong Sắc, TP. Vinh), Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (đường Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng, TP. Vinh), Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An (đường Tuệ Tĩnh, TP. Vinh),... hàng chục hàng quán hoạt động ngang nhiên xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Chợ di động trước cổng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Một nhóm người ngồi nói chuyện trên vỉa hè bất chấp dịch bệnh.

Vỉa hè trước cổng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (đường Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng, TP. Vinh) cũng được “trưng dụng” để bán hàng rong.

rước cổng bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An (đường Tuệ Tĩnh, TP. Vinh), người dân bày bán quần áo, các mặt hàng ngay trước cổng bệnh viện.

Bán hàng rong trước cổng các bệnh viện diễn ra khá phổ biến. Việc các “chợ cóc” mọc lên không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Để đảm bảo an toàn giao thông, đường thông hè thoáng, các cấp chính quyền địa phương và TP.Vinh cần phải vào cuộc một cách quyết liệt hơn, trả lại cảnh quan đô thị lịch sự, văn minh.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong