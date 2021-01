Nghệ An: Chủ động cho học sinh nghỉ học khi giá rét

Những ngày qua, nhiều vùng tại Nghệ an rét đậm kèm sương mù

Những ngày qua, thời tiết rét đậm, rét hại đã khiến nhiệt độ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuống thấp. Đặc biệt một số điểm vùng cao đã xuất hiện băng giá. Trước thực tế này, Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu các nhà trường có phương án chống rét kịp thời, bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Cụ thể, Sở đề nghị các trường chủ động biện pháp phòng tránh rét cho học sinh, kiểm tra cửa phòng học, bảo đảm kín gió. Đồng thời, không tổ chức các hoạt động ngoài trời như chào cờ, thể dục giữa giờ… khi nhiệt độ xuống thấp.

Các trường học chủ động không tổ chức chào cờ đầu tuần nếu trời quá rét

Các trường cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ đối với học sinh ở bậc tiểu học và mầm non và dưới 7 độ đối với học sinh bậc THCS và THPT. Trước khi nghỉ phải kịp thời thông báo cho phụ huynh, học sinh được biết, tránh tình trạng các em vẫn đến trường khi đã cho nghỉ.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Trong tuần qua, dù trời rét nhưng các trường trên địa bàn vẫn dạy học bình thường. Hai ngày cuối tuần, trời đặc biệt rét đậm. Do thời tiết ở Nghệ An dịp này biến động liên tục tùy theo từng vùng miền và địa bàn. Vì vậy, các nhà trường cần chủ động tùy thuộc vào đặc điểm khí hậu thực tế để cho học sinh tiếp tục đi học hoặc nghỉ học.

Bữa cơm bán trú của học sinh Trường Tiểu học Đoọc Mạy (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An)

Huyện Kỳ Sơn là một trong những địa phương miền núi cao có thời tiết khắc nghiệt của tỉnh Nghệ An. Trong đó có một số xã như Tây Sơn, Na Ngoi, Mường Lống... nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Ông Phan Văn Thiết – Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết, huyện đã yêu cầu các nhà trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án phòng tránh rét cho học sinh.

Tuần vừa qua, nhiệt độ ở Kỳ Sơn đều xuống thấp dưới 10 độ, tuy nhiên hầu hết các trường vẫn cho học sinh học bình thường. Do thời tiết trong ngày biến động liên tục, buổi đêm nhiệt độ xuống thấp nhưng ban ngày lại ấm hơn. Nền nhiệt ở một số bản vùng cao tại Kỳ Sơn vào mùa đông cũng thường rét dưới 10 độ. Vì thế, việc cho học sinh ở nhà cũng cần phải cân nhắc vì nghỉ dài ngày có thể ảnh hưởng đến việc học của các em và sinh hoạt, làm việc của các gia đình.

Hiện tại, các trường học trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết. Tuần tới, nếu nhiệt độ tiếp tục xuống thấp thì học sinh của các xã Na Ngoi, Mường Lống, Tây Sơn. Nậm Cắn... có thể sẽ nghỉ học.

Qua khảo sát, tại thành phố Vinh và các huyện đồng bằng Nghệ An, tuần tới học sinh vẫn đến trường bình thường. Tuy nhiên, các trường cũng thông báo cho phụ huynh giờ vào lớp muộn hơn hoặc không tổ chức chào cờ đầu tuần nếu trời gió và mưa lạnh. Nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm khi tới lớp để đảm bảo an toàn sức khỏe.

