Nghệ An: Cần làm rõ những sai phạm tại mỏ đá Lèn Chu

Ngoài bãi đổ thải không phép, khu vực này còn là nơi chứa những khối đá xẻ lớn của doanh nghiệp.

Lộ rõ sai phạm

Ngày 27/7/2018, Bộ TN&MT đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2351/GP-BTNMT cho Công ty TNHH Toàn Thắng. Theo đó cho khai thác bằng phương pháp lộ thiên đá vôi dolomit làm ốp lát tại khu vực Lèn Chu, xã Thọ Hợp và xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Diện tích khu vực khai thác 5,68ha. Trữ lượng khai thác hơn 1,3 triệu m3. Thời gian khai thác là 30 năm, trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ là 1 năm.

Trong quá trình khai thác đá, Công ty TNHH Toàn Thắng không xin phép mở bãi đổ thải mà đã đổ trực tiếp một phần đất, đá vỉa không sử dụng ra khu vực ngoài ranh giới mỏ có diện tích khoảng 0,3 - 0,4ha.

Đồng thời, vị trí này cũng là bãi tập kết các khối đá xẻ lớn của doanh nghiệp. Hiện, khu vực này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu xảy ra mưa lũ, thiên tai. Nó có thể dẫn đến sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến đất nông nghiệp ở khu vực dưới chân mỏ.

Nói về vị trí đổ thải này, bà Trần Thị Toàn – Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng cho biết, vị trí đất đổ thải có tên là thung Chuối. Công ty đã mua đất của người dân từ năm 2007 để lấy chỗ đổ thải. Ban đầu, thung này có độ sâu khoảng 100m nhưng sau thời gian đổ thải, độ sâu chỉ còn khoảng 30m.

Nêu vấn đề về khu vực đổ thải ngoài ranh giới mỏ, ông Lê Sỹ Hào – Trưởng phòng TN&MT huyện Quỳ Hợp xác nhận. Khi thực hiện đổ thải, Công ty Toàn Thắng không xin phép cơ quan chức năng theo quy định. Đến nay, chưa có cơ quan nào xử lý cũng như xử phạt về hành vi này.

Điều đáng nói, hiện vị trí đổ thải này đã được quy hoạch, cấp phép thăm dò khoáng sản cho một đơn vị khác. Nhưng thực trang trên khiến 2 doanh nghiệp này chưa thể thống nhất về ranh giới thực hiện khai thác và thăm dò theo giấy phép đã được cấp. Ngoài ra, Sở TN&MT Nghệ An cũng chưa thể hoàn thiện Biên bản làm việc (lập ngày 2/3/2021), xác định hiện trạng tại khu vực “tranh chấp” này.

Nếu xảy ra mưa lũ, rất có thể một lượng lớn đất đá thải sẽ bị cuốn trôi xuống khu vực đất nông nghiệp dưới chân mỏ.

Nhiều vấn đề cần làm rõ

Vậy tại sao sai phạm này chưa được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và UBND huyện Quỳ Hợp xử lý triệt để?

Tại Điều 4 của Giấy phép số 2351/GP-BTNMT ghi rõ “Trước khi tiến hành khai thác, phải nộp thiết kế mỏ được lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Báo cáo Sở TN&MT Nghệ An để kiểm tra tại thực địa, xác định tọa độ, mặt bằng khai thác và cắm mốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác. Phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, đến ngày 27/2/2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Toàn Thắng thuê đất tại xã Thọ Hợp và xã Minh Hợp với diện tích 56.857,6m2 (hơn 5,6ha) để sử dụng vào mục đích hoạt động khoáng sản.

Và ngày 28/7/2020, hợp đồng thuê đất được mới ký kết giữa UBND tỉnh Nghệ An (do ông Phạm Văn Toàn, Phó GĐ Sở TN&MT làm đại diện) với Công ty TNHH Toàn Thắng do bà Trần Thị Toàn làm Giám đốc. Thời hạn thuê đến hết ngày 27/8/2048.

Thực tế, mỏ đá Lèn Chu đã hoạt động trước khi được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất. Những hình ảnh khai thác đá của Công ty TNHH Toàn Thắng được nhiều cơ quan báo chí ghi nhận, phản ánh từ năm 2019 vẫn còn được lưu trữ. Cùng với đó là hoạt động đổ thải không được cấp phép liên tục diễn ra trong thời gian dài.

Ngoài những vấn đề trên, thời gian gần đây, một số ý kiến phản ánh về nghi vấn Công ty TNHH Toàn Thắng khai thác vượt ra ngoài ranh giới mỏ và vượt quá công suất khai thác hàng năm đã được ghi trong giấy phép do Bộ TN&MT cấp.

Nếu những phản ánh trên là thật thì cần có sự vào cuộc khẩn trương của Bộ TN&MT cùng ngành Thuế tỉnh Nghệ An để tránh xảy ra tình trạng thất thu thuế của Nhà nước, thậm chí là trốn thuế của doanh nghiệp. Còn, nếu doanh nghiệp chấp hành đúng quy định của Nhà nước thì cần sớm được công khai để tránh dư luận xấu trong xã hội.

