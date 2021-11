Nghệ An: Cách ly toàn bộ xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ sau khi ghi nhận 51 F0

Ngày 24/11, lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ cho biết, đơn vị này đã quyết định cách ly y tế toàn bộ xã Nghĩa Đồng và xóm Thuận Yên của xã Nghĩa Hoàn.

Toàn huyện áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ; riêng xã Nghĩa Đồng áp dụng cấp độ 4; xã Nghĩa Hoàn và Nghĩa Thái cấp độ 3; thị trấn, xã Tân Phú, Giai Xuân là cấp độ 2 nâng cao.

Xã Nghĩa Đồng và xóm Thuận Yên (Nghĩa Hoàn) sẽ tiến hành xét nghiệm toàn dân, khẩn trương bóc tách F0, đưa F1 cách ly theo quy định. Thực hiện quyết định của UBND huyện Tân Kỳ, xã Nghĩa Đồng đã lập 5 chốt kiểm soát dịch trên các trục đường ra vào xã. Toàn bộ người dân không được ra ngoài, chợ và hàng quán bắt buộc phải đóng cửa.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã có 71 ca nhiễm Covid- 19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Trong đó, xã Nghĩa Đồng có 51 trường hợp, xã Nghĩa Hoàn 7 trường hợp, Tân Long 2 trường hợp, Giai Xuân 5 trường hợp, Nghĩa Thái 6 trường hợp và thị trấn 1 trường hợp. Toàn huyện Tân Kỳ hiện có 1.382 trường hợp F1.

CDC Nghệ An thống nhất phương án sử dụng Trường Mầm non xã Nghĩa Đồng để thành lập trạm y tế lưu động điều trị bệnh nhân Covid-19. Theo ước tính, trạm y tế lưu động này có hơn 200 giường bệnh, bao gồm khu vực theo dõi F0, khu vực cho các bệnh nhân âm tính sau khi điều trị và phòng làm việc cho nhân viên y tế, lực lượng an ninh. Hiện trạm y tế đã đi vào hoạt động.

Trong khi đó, tại Nghĩa Đàn, sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng là người bán hàng tạp hóa trước cổng trường Trường THCS bán trú Lợi Lạc. Phòng y tế xác định có tổng cộng gần 500 em học sinh và giáo viên liên quan đến ca nhiễm này.

Trong đó, có hơn 160 học sinh, giáo viên là F1, số còn lại là F2. Những người liên quan này đã được tiết hành xét nghiệm và đang chờ kết quả.

