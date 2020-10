Nghệ An: Bị bắt sau 1/4 thế kỷ phẫu thuật thẩm mỹ để trốn nã

Vương Thị Dung bị bắt sau nhiều năm trốn nã

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Vương Thị Dung (SN 1961), trú phường Đội Cung, TP Vinh (tỉnh Nghệ An). Dung là đối tượng bị truy nã từ năm 1997 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Dung được biết đến là một người phụ nữ táo bạo, dám nghĩ dám làm. Chồng mất, Dung một mình nuôi 3 đứa con và buôn bán tạp hóa. Sau đó, Dung chuyển hướng sang kinh doanh vận tải Bắc Nam - một loại hình kinh doanh “sốt” vào thời điểm đó.

Năm 1995, để có tiền đầu tư, Dung quyết định cầm cố thửa đất đang ở. Lợi dụng kẽ hở trong quá trình thẩm định hồ sơ, sau khi cầm cố tại một chi nhánh ngân hàng, Dung tiếp tục sử dụng bìa đất đó thế chấp để vay tiếp ở chi nhánh khác. Với lí do cần vốn kinh doanh, Dung còn vay mượn của nhiều người khác.

Sau đó, vì không có khả năng thanh toán, Dung bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra xác định Vương Thị Dung đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa (số tiền 350 triệu của ngân hàng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân (số tiền 200 triệu đồng).

Năm 1997, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Vương Thị Dung.

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Dung từng có thời gian nương náu ở Đồng Nai. Năm 1999, Dung về TP Hồ Chí Minh với cái tên giả Vũ Thị Phương (SN 1960) và mở một cửa hàng tạp hóa tại quận 12.

Thời điểm này, ngoài việc thay tên đổi họ, Dung vẫn chưa yên tâm nên tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi một số đặc điểm trên khuôn mặt, đặc biệt là che đi nốt ruồi ở đầu lông mày phải.

Mặc dù đã 1/4 thế kỷ trôi qua nhưng Dung vẫn hết sức cảnh giác với người lạ, đặc biệt là những người nói giọng Nghệ An. Bên cạnh đó, người phụ nữ này cũng có mối quan hệ phức tạp với một số thành phần cộm cán ở địa phương khiến việc điều tra xác minh nhân thân gặp nhiều khó khăn.

Cách đó cả nghìn cây số, các chiến sĩ tầm nã Công an tỉnh Nghệ An vẫn miệt mài truy tìm kẻ trốn nã. Xác định Vũ Thị Phương có thể là Vương Thị Dung - đối tượng đang bị truy nã lâu nay, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an sở tại, lực lượng truy bắt càng có cơ sở khẳng định người phụ nữ tên Phương chính là Dung. Đặc biệt là nốt ruồi - đặc điểm nhận diện trong danh chỉ bản và CMND của Dung dù đã cố tình xăm mày đè lên nhưng vẫn không thể xóa được.

Kế hoạch vây bắt người đàn bà ma mãnh này được triển khai. Sau thời gian theo dõi, khi người phụ nữ này chuẩn bị mở cổng để vào nhà thì trinh sát ập đến bắt giữ.

Lúc đầu, Dung khẳng định công an bắt nhầm. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cái, Dung phải thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam