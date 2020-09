Nghệ An: Bắt hai đối tượng ngang nhiên chặt phá hơn 6ha rừng

Trong tỉnh

Ngày 3/9, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can về tội “Huỷ hoại rừng”.