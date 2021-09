Nghệ An: 40 nữ tu tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Vinh

Your browser does not support the video tag.

Giáo phận Vinh cử 40 nữ tu giúp thành phố Vinh

Ngày 5/9, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Giáo phận Vinh đã cử 40 nữ tu thuộc Dòng mến Thánh Giá và Thừa sai Bác Ái phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cộng đồng thành phố Vinh (lần thứ 3).

"Đây là lần đầu tiên Giáo phận Vinh cử 40 nữ tu là những người đã được đào tạo y khoa hỗ trợ thành phố Vinh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cộng đồng tại xã Nghi Phú và Hưng Đông (thành phố Vinh)", người đứng đầu Sở Y tế chia sẻ.

Các nữ tu trước khi nhận nhiệm vụ tâm sự với phóng viên.

Sau khi các nữ tu nói trên vào nhận nhiệm vụ, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và Linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt - Trưởng Ban truyền thông, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã đến các điểm lấy mẫu cộng đồng - nơi các cán bộ y tế và các nữ tu thực hiện nhiệm vụ để thăm hỏi, động viên.

Tại các điểm lấy mẫu, người dân thành phố Vinh đã chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch; thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cán bộ y tế; có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng…

"Đến nay, 40 nữ tu đã thực hiện xong nhiệm vụ mà người đứng đầu Giáo phận Vinh cử vào giúp thành phố Vinh thực hiện việc lấy mẫu cộng đồng. Thay mặt Ngành y tế, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nữ tu, Đức giám mục Giáo phận Vinh đã luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn với thành phố Vinh trong lúc dịch bệnh Covid-19 phức tạp này", Giám đốc Sở Y tế Nghệ An bày tỏ và ghi nhận chia sẻ của Đức giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long.

Người đứng đầu Sở Y tế chia sẻ thêm: "Đây là món quà đầy ý nghĩa tô thêm truyền thống tốt đẹp của cộng đồng lương giáo trên mảnh đất quê hương Nghệ An. Là nguồn động viên tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ ngành y tế tỉnh nhà trong cuộc chiến trường kỳ chống lại dịch bệnh".

Được biết, trước đó, vào ngày 30/8, Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long cũng đã cử 20 nữ tu dòng mến Thánh Giá cùng tham gia lấy mẫu test nhanh phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò.

Thông tin từ Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thời gian tới, khi có đề nghị từ Ngành y tế Nghệ An, Tòa Giám mục sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhân lực phòng chống dịch Covid-19, kể cả thực hiện nhiệm vụ ở những nơi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như khu vực phong tỏa hoặc tham gia vào Bệnh viện dã chiến để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí