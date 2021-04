Nghệ An: 10 F1 có mặt trên chuyến bay chở BN 2.899 ở Hà Nam âm tính lần 1

Trong tỉnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Nghệ An cho biết, đã tìm thấy 10 F1 (người Nghệ An) có mặt trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào ngày 7-4. Hiện những người này đã được CDC Nghệ An tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lần 1 và tất cả đều âm tính.