Ngày về đẫm nước mắt của cô gái Nghệ An sau 9 năm bị bán sang Trung Quốc

Ngày 31/8, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Hồng Đức - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã trao trả K.K.T. (SN 1998) - người bị bán sang Trung Quốc trở về sum họp với gia đình tại xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, năm 2011, khi T. chỉ mới 12 tuổi thì bị một phụ nữ cùng xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ người bản xứ. Tuy nhiên, do T. còn nhỏ, sức khỏe yếu nên bị từ chối.

Sau đó, T. được một gia đình người Trung Quốc mua làm con gái nuôi với giá 60 vạn nhân dân tệ, (khoảng 200 triệu đồng). Cách đây vài tháng, T. lên mạng xã hội đăng tải thông tin tìm kiếm gia đình ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Chị T. và gia đình đoàn tụ. Ảnh: Thanh Niên

Thông tin tìm người thân của chị T. đã được nhiều người chia sẻ. Anh Cụt Sĩ Ỏn, Công an viên ở bản Sơn Thành vô tình thấy nội dung và hình ảnh Kim Dân đau đáu tìm quê nhà, người thân nên đã báo cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc xác minh, rồi liên hệ với các tổ chức tìm cách đưa chị T. về Việt Nam.

Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, khi chị T. về đến địa phận Việt Nam được xét nghiệm và đưa đến điểm cách ly tập trung tại tỉnh Cao Bằng. Sau 14 ngày cách ly, theo dõi sức khỏe, kết quả xét nghiệm chị T. âm tính với SARS-CoV-2 và được đưa về quê nhà, PLO đưa tin.

