Ngay trước khi bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn thông báo tổ chức talkshow

Trước đó, ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) để phục vụ công tác điều tra. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng kể từ ngày 16/2 đến ngày 29/4/2022 để phục vụ việc xác minh, điều tra. Tại buổi họp báo gần đây, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đang thụ lý xác minh điều tra đơn của 6 cá nhân đã tố giác, tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân… Ngược lại, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đứng ra tố giác, tố cáo nhiều cá nhân ở công an các tỉnh thành.