Ngày tàn của 3 “ông trùm” khét tiếng đất Thái Bình: Đường Nhuệ, Cường Dụ, Bình Vổ

Ngoài các “giang hồ mạng”, năm 2020 có lẽ là năm của các “ông trùm” sa lưới. Đếm sơ sơ, riêng Thái Bình đã có đến 3 người là Đường Nhuệ, Cường Dụ, Bình Vổ vướng vào pháp luật.

Đường Nhuệ

Đường Nhuệ là cái tên đầu tiên dính dáng đến pháp luật. Tên thật của Đường Nhuệ là Nguyễn Xuân Đường, ngụ số 366 đường Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình.

Trước đó, sáng 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh (26 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường, tỉnh Thái Bình) nhận 1 gói tài liệu do anh Trần Anh Tuấn (46 tuổi, đang ở Thái Bình) gửi cho vợ là chị Trần Việt Vân (35 tuổi, ở Hà Nội). Giữa anh Trịnh Ngọc Anh và chị Vân xảy ra cãi vã trong quá trình giao tài liệu. Và Đường "Nhuệ" cùng đám đàn em của mình đã giúp anh Trần Anh Tuấn dằn mặt anh Trịnh Ngọc Anh.

Tối 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh được anh Phạm Văn Quang (42 tuổi, người điều hành nhà xe Phúc Cường) đưa đến nhà Đường Nhuệ.

Đường Nhuệ hầu tòa.

Anh Trịnh Ngọc Anh bị đưa lên tầng 2. Tuy nhiên, khi anh Trịnh Ngọc Anh vừa lên đến nơi thì bị Dương "Đường" vừa chửi vừa đấm vào mặt.

Ngoài ra, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý và Phạm Xuân Hòa – các đệ tử của vợ chồng Đường Nhuệ cũng lao vào đánh anh Trịnh Ngọc Anh, bất chập sự can ngăn của một số người và lời xin lỗi của nạn nhân.

Sau khi nhận đơn tố cáo của anh Trịnh Ngọc Anh gửi cơ quan công an. Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý vì tội Cố ý gây thương tích. Sau khi bỏ trốn, ngày 9/4, Đường Nhuệ bị khởi tố, bắt giam. Đào Văn Bằng và Phạm Xuân Hòa cũng lần lượt bị khởi tố, bắt giam.

Liên quan đến vụ việc, ngày 18/8, TAND TP.Thái Bình đã tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam với Đường Nhuệ về hành vi đánh người tại trụ sở Công an P.Kỳ Bá hồi năm 2014. Cũng trong phiên tòa này, vợ Đường Nhuệ là bị cáo Nguyễn Thị Dương bị tuyên án 3 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Sau đó, cho rằng phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự Cố ý gây thương tích, HĐXX chưa xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ nên Dương nộp đơn xin giảm án.

Cùng với Đường Nhuệ, con nuôi của đối tượng là Bùi Mạnh Tiến cũng bị tuyên án 3 năm tù vào ngày 24/12/2020 vì tội Đánh người.

Cường Dụ

Chiều 14/12/2020, hàng trăm chiến sĩ công an bất ngờ ập vào văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường có trụ sở tại số 382 phố Lý Bôn, TP.Thái Bình. Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ Giám đốc Nguyễn Văn Cường (thường gọi là Cường Dụ, 42 tuổi, ngụ số nhà 2/55 Nguyễn Thái Học, tổ 11, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

Việc bắt giữ khẩn cấp, khám xét văn phòng công ty do Cường điều hành để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi bảo kê, thu "phế" các chủ xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường do Nguyễn Văn Cường (tức Cường Dụ) làm Giám đốc, được cấp phép và đi vào hoạt động từ ngày 19/11/2019.

Cường Dụ có lý lịch bất hảo, trong quá khứ từng mang nhiều tiền án.

Từng có 3 tiền án và phải ngồi tù nhiều năm, thế nhưng sau khi ra tù, Cường Dụ vẫn “ngựa quen đường cũ” khi tác oai, tác quái khiến giới kinh doanh vận tải khách ở Thái Bình vô cùng bức xúc.

Giới kinh doanh vận tải ở Thái Bình kể rằng, thực chất Cường Dụ chỉ bỏ tiền đầu tư, xin cấp lốt một số đầu xe khách nhất định chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội. Tuy nhiên, lượng đầu xe, tuyến chạy cùng tuyến này mang logo của Công ty Phúc Cường lại rất nhiều, tần suất chạy liên tục trong ngày.

Thực tế, Cường Dụ đứng ra thu nhận xe từ các chủ xe khác. Dù có người tự nguyện, có người bị cưỡng ép. Đổi lại, các chủ xe “mượn” tiếng của Cường Dụ hàng tháng phải nộp về trung bình 2 triệu đồng trên một đầu cho Cường.

Nếu các nhà xe chống đối lại Cường Dụ thì sẽ bị quậy phá, chặn đầu xe ném chất bẩn vào nhà, thậm chí hành hung, đánh đập dã man.

Nói kĩ hơn về Cường Dụ, đây là đối tượng có lý lịch bất hảo, trong quá khứ từng mang nhiều tiền án.

Năm 1995, Cường Dụ khi 17 tuổi đã bị Công an TX.Thái Bình bắt giữ và bị xử phạt 30 tháng tù giam về tội Trộm cướp tài sản.

Năm 1997, Cường Dụ ra tù. Đến năm 1998, Cường tiếp tục phạm tội “cố ý gây thương tích” và bị Công an TX.Thái Bình bắt giữ, phải chịu án 5 năm tù giam.

Việc thường xuyên vào tù ra tội khiến những người dân sống ở khu vực gần bến xe TP. Thái Bình cho rằng Cường Dụ có số đi tù, cứ trở về địa phương được một thời gian lại quay lại tù.

Những năm 2008, 2009, Cường Dụ thu nạp một số đối tượng hình sự, nghiện ngập khác làm đàn em, bảo nhau đứng ra bảo kê, thu phế cả xe khách liên tỉnh lẫn nội tỉnh.

Sau một thời gian ngông cuồng, đến tháng 4/2009, Cường Dụ tiếp tục bị Công an TP.Thái Bình bắt giữ, nhận án 7 năm tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bình Vổ

Cùng với vợ chồng Đường Nhuệ và Cường Dụ, ngay đầu năm 2021, Bình Vổ cũng rơi lưới pháp luật. Ngày 22/1/2021, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (46 tuổi, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/9/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Bình Vổ là một nhân vật có máu mặt tại tỉnh Thái Bình và một số địa phương lân cận, mang trong mình bản tính liều lĩnh, hung hăng.

Bình Vổ là tay giang hồ máu mặt đất Thái Bình.

Đối tượng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và ở nhiều địa bàn. Trong đó trọng tâm là địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình – nơi giáp ranh với Hải Phòng. Bởi thế, nhóm của Bình vổ còn quy tụ một số giang hồ đất cảng Hải Phòng về đầu quân. Việc hoành hành ngang ngược của nhóm này đã gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương nơi đây.

Giống như vợ chồng Đường nhuệ, Bình vổ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Không những vậy, đối tượng còn được nhiều người biết đến bởi hoạt động bảo kê, đặc biệt là thú chơi gà chọi. Nhiều con gà của Bình vổ lọt top trong các đấu trường. Bởi vậy, sới gà của Bình Vổ cũng thu hút khá nhiều máu mặt đến tham gia.

Được biết, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra một số hành vi khác liên quan đến đối tượng này.

