Ngày 26/8, Việt Nam ghi nhận 11.575 ca mắc mới COVID-19

Cụ thể số ca mắc trong ngày gồm:

Tại Bình Dương (4.868), TP. Hồ Chí Minh (3.934), Đồng Nai (743), Long An (449), Tiền Giang (354), Đà Nẵng (144), An Giang (131), Khánh Hòa (131), Đồng Tháp (116), Kiên Giang (112), Cần Thơ (72), Bến Tre (55), Hà Nội (50), Bình Thuận (48), Bà Rịa - Vũng Tàu (44), Nghệ An (43), Tây Ninh (42), Thừa Thiên Huế (24), Phú Yên (24), Quảng Bình (23), Trà Vinh (20), Bình Định (15), Bình Phước (13), Vĩnh Long (12), Sơn La (10), Đắk Lắk (10), Hà Tĩnh (9), Thanh Hóa (9), Sóc Trăng (9), Gia Lai (8 ), Đắk Nông (8 ), Quảng Nam (8 ), Quảng Ngãi (7), Lạng Sơn (6), Ninh Thuận (5), Bạc Liêu (4), Quảng Trị (2), Bắc Giang (2), Lâm Đồng (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1), Bắc Ninh (1), Cà Mau (1).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 392.938 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.997 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 388.814 ca, trong đó có 185.714 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang và 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (194.100), Bình Dương (86.050), Đồng Nai (20.471), Long An (19.495), Tiền Giang (8.509).

Trong ngày số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày lag 18.567, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 188.488 ca. 24 giờ qua đã thực hiện 466.305 xét nghiệm cho 596.487 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 10.836.663 mẫu cho 29.983.657 lượt người.

Ngày 25/8 có 430.924 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 18.522.203 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.382.658 liều, tiêm mũi 2 là 2.139.545 liều.

Ngày 26/8, tham gia đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ chủ trì kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Phường 5, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh. Tổ chức họp trực tuyến với 6 tỉnh: Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Phước về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng ngày Việt Nam tiếp nhận 770.000 liều vắc xin Pfizer trong tổng số khoảng 1 triệu liều do phía Mỹ tặng Việt Nam, số vắc xin 270.000 liều còn lại dự kiến sẽ được chuyển đến Việt Nam vào ngày 27/8/2021.

Bộ Y tế triển khai phân bổ 1.209.400 liều vắc xin AstraZeneca (đợt 23) do VNVC mua, phân bổ 500.800 liều vắc xin AstraZeneca (đợt 24) do phía Ba Lan tài trợ, phân bổ 300.000 liều vắc xin AstraZeneca (đợt 25) do phía Rumania tài trợ và phân bổ 10.000 liều vắc xin Sputnik V do phía Liên bang Nga tài trợ.

TP. Hồ Chí Minh triển khai lấy mẫu toàn dân tại vùng đỏ, vùng cam bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Thực hiện mẫu gộp tại các vùng vàng, vùng xanh. Hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thông tin khai báo khi kết quả dương tính SARS-CoV-2. Tổ chức tập huấn về công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ y tế các quận, huyện, cán bộ, sinh viên được tăng cường lấy mẫu xét nghiệm để mở rộng và nâng công suất lấy mẫu xét nghiệm theo Kế hoạch số 2716/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời TP. Hồ Chí Minh xây dựng quy trình quy trình tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus Sars-Cov-2 tại cộng đồng, thu thập và báo cáo kết quả theo các hướng dẫn chuyên môn.

Tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch ứng phó khi số ca nhiễm trên 150.000 ca, tương đương với khoảng 100.000 giường điều trị.

Tác giả: Hà Minh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong