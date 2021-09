Ngày 20/9 thêm 215 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại 10 tỉnh, thành phố

Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (163), Bình Dương (36), Bình Thuận (3), Long An (3), Kiên Giang (3), Đà Nẵng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bạc Liêu (1), An Giang (1), Nghệ An (1).

Như vậy trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 234 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.305 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.521 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 3.473; Thở ô xy dòng cao HFNC: 854; Thở máy không xâm lấn: 399; Thở máy xâm lấn: 766; ECMO: 29.

Tác giả: Hà Minh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong