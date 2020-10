Ngáo đá đập phá tài sản, chém Phó trưởng Công an phường đứt gân tay

Ngày 18/10, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đêm 17/10, Nguyễn Kiên (SN 1999, trú tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) là đối tượng ma túy, ngáo đá có hành vi đập phá, hủy hoại tài sản của gia đình trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Kiên tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Ba Đồn, Công an phường Quảng Thọ và bảo vệ dân phố đã đến hiện trường giải quyết. Trong lúc khống chế, đưa đối Nguyễn Kiên về trụ sở Công an làm việc thì đối tượng này dùng dao dài khoảng 22,5cm chém Đại úy Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng Công an phường Quảng Thọ đứt gân ở cánh tay.

Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Kiên đã bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Đại úy Nguyễn Quốc Bảo được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình và tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để điều trị.



