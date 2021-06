Ngành GD Nghệ An động viên thầy cô giáo tham gia tuyến đầu chống dịch

Lãnh đạo ngành Giáo dục Nghệ An thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Q.Đ

Nhằm động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch, đoàn công tác của ngành Giáo dục do GS.TS Thái Văn Thành, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Đặng Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Nghệ An đến tặng quà và động viên lực lượng thầy cô giáo TP. Vinh tham gia phòng chống dịch; tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Nghệ An tại huyện Hưng Nguyên.

Tại buổi thăm và tặng quà, đồng chí Thái Văn Thành ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện làm việc, sinh hoạt của lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Đồng chí mong đội ngũ thầy cô giáo của TP.Vinh và nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên tiếp tục khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn Ngành đã trao tặng chốt số 4 giao với đường tránh Vinh 5 triệu, 5 thùng sữa TH và 5 thùng nước, tặng quà cho thầy cô giáo thành phố Vinh tham gia phòng chống dịch 20 triệu; tặng Bệnh viện dã chiến số 1 chữa trị bệnh nhân mắc COVID-19 của tỉnh Nghệ An đóng tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên 20 triệu, 5 thùng sữa TH và 5 thùng nước.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động