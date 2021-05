Ngăn kẻ trộm xe máy, một bác sĩ bị đâm chết

Hiện trường xảy ra vụ án.

Sáng 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến anh Phạm Văn T. (SN 1988 quê Bình Phước, là bác sĩ nha khoa) bị đâm tử vong.

Thông tin ban đầu, đêm 4/5, anh T. phát hiện một thanh niên lạ mặt đang lại gần chiếc xe máy đang đậu ở trước phòng khám nha khoa của mình tại đường D37 (khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An) nên ra ngăn cản. Lúc này, một đối tượng khác lao tới, rút dao đâm anh T. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, cả 2 lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện vì thương tích nặng.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị đạo chích bẻ khóa, định ăn trộm.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, camera quanh khu vực này được cảnh sát trích xuất để truy dấu vết hung thủ.

Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí