Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh bơm tiền ra thị trường

Diễn biến thị trường mở (OMO) nửa đầu tháng 3 năm nay khá khác biệt so với tháng 2. Theo báo cáo thị trường tiền tệ mới đây của MBS, trong nửa đầu tháng 3, NHNN đã bơm 2.107,63 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5%/năm. Tổng lượng đáo hạn trong tháng này đạt 1.057 tỷ đồng và đưa lượng OMO đang lưu hành là 1.050,63 nghìn tỷ đồng. Như vậy toàn bộ lượng tiền này sẽ quay trở lại NHNN trước khi tháng 3 kết thúc.

Diễn biến này khác hẳn so với đầu tháng 2 khi thanh khoản trong hệ thống gặp áp lực khi nhu cầu thanh toán tăng cao do tính mùa vụ. Nguồn tiền mặt đi ra khỏi hệ thống ngân hàng trước tết chưa kịp trở lại do độ trễ năm nay kéo dài hơn những năm trước đó. Do vậy, ngay từ sau dịp Tết Nguyên đán, NHNN đã phải bơm 14,9 nghìn tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên từ cuối tháng 2 đến nửa đầu tháng 3, lượng tiền bơm thêm đã giảm một cách đáng kể cho thấy vấn đề thanh khoản đã được cải thiện.

MBS cho rằng, diễn biến trên được giải thích chủ yếu là do một số nguyên nhân. Thứ nhất, về cơ bản nhu cầu tháng 3 đã giảm dần so với đợt Tết Nguyên đán, do vậy áp lực thanh khoản đã giảm đi đáng kể. Thứ hai, theo số liệu do NHNN công bố tăng trưởng tín dụng vẫn tương đối ổn định. Cụ thể, tín dụng tháng 2/2022 tăng 2,52%, thấp hơn so với mức tăng 2,74% của tháng 1, như vậy tín dụng tháng 2 đã giảm nhẹ.

Ngoài ra, trong nửa đầu tháng 3, lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ do thanh khoản trong hệ thống được cải thiện. Khảo sát của Bloomberg cho thấy lãi suất liên ngân hàng qua đêm đang giao dịch ở mức 2,05%/năm, giảm 28 điểm cơ bản so với cuối tháng trước. Lãi suất các kỳ hạn khác cũng ở quanh mức 2,23%-2,25%/năm, giảm 2-15 điểm cơ bản so với cuối tháng 2.



Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND nửa đầu tháng 3 có diễn biến trái chiều khi chênh lệch giữa tỷ giá tự do đối với tỷ giá trung tâm và liên ngân hàng. So với cuối tháng 2, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm 40 đồng/USD và được giao dịch ở mức 23.465 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm và liên ngân hàng lần lượt giao dịch ở mức 23.186 đồng/USD, tăng 49 đồng/USD và 23.040 đồng/USD, tăng 63 đồng/USD.

