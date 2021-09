Ngắm iPhone 13 đầu tiên về Việt Nam: chỉ có hai từ "xuất sắc"

Về mặt hiệu năng, iPhone 13 trang bị con chip Apple A15 Bionic mới cho hiệu năng mạnh mẽ, tuy nhiên so với hai phiên bản Pro thì hiệu năng GPU của máy lại kém hơn đôi chút do Apple đã lược bỏ một nhân GPU ra khỏi con chip A15 trên dòng iPhone 13 mini và 13 thường, nhưng vẫn đủ tạo sự khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Máy chạy sẵn trên iOS 15 ngay khi bán ra.