Ngắm 10 thắng cảnh nổi tiếng ở nơi đáng sống nhất Nhật Bản

Đồng dao ''Tsuki no sabaku'' là tác phẩm phóng đại hình tượng bờ biển Onjuku của nhà thơ kiêm họa sĩ trữ tình Kato Masao. Hình ảnh hoàng tử và công chúa cưỡi lạc đà được nhắc đến trong bài đồng dao đã được tạc tượng đồng trên cát và được biết đến với tên gọi ''Tượng đài kỷ niệm Tsuki no sabaku''. Ngay gần đó cũng có Bảo tàng kỷ niệm Tsuki no sabaku.