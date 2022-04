Nga cáo buộc Ukraine pháo kích gần biên giới, 7 người bị thương

Hiện trường vụ pháo kích Nga cáo buộc Ukraine thực hiện (Ảnh chụp màn hình: RT).

Sputnik đưa tin, Thống đốc vùng Bryansk, Nga Alexander Bogomaz ngày 14/5 cáo buộc lực lượng Ukraine pháo kích ngôi làng Klimovo nằm cách biên giới 2 nước chỉ 12 km, làm nhiều người bị thương.

"Hôm nay, lực lượng vũ trang Ukraine đã pháo kích vào làng Klimovo. Hậu quả của vụ việc là hai tòa nhà dân cư bị hư hại và một số dân thường bị thương. Các cơ quan có thẩm quyền và Bộ Tình trạng Khẩn cấp đang ở hiện trường. Chúng tôi đang hỗ trợ y tế cho mọi người", ông Bogomaz viết trên Telegram.

RT dẫn lời các quan chức y tế cho biết, có 7 người đã bị thương trong vụ pháo kích ở Klimovo. Truyền thông Nga đăng tải một danh sách nạn nhân, trong đó có một bé trai 2 tuổi, một cụ bà 74 tuổi, một người đàn ông 35 tuổi bị thương nặng. Người mẹ 25 tuổi đang mang bầu của bé trai cũng bị thương sau vụ việc.

Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy 3 tiếng nổ. Đoạn video quay từ hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bốc lên không trung. Các quan chức địa phương cho hay, hai tòa nhà bị hỏa hoạn sau vụ pháo kích, nhưng lực lượng cứu hỏa đã dập lửa.

Ngoài vụ việc ở Klimovo, lực lượng biên phòng Nga cũng thông báo về vụ hỏa lực nhằm vào chốt kiểm soát Novye Yurkovichi, cách Klimovo khoảng 40 km về phía tây nam. Nga cho biết, đạn cối từ lãnh thổ Ukraine đã được phóng ra vào thời điểm một nhóm người tị nạn từ Ukraine đang băng qua biên giới. Hai phương tiện bị hư hỏng, nhưng không có thương vong. Tuyên bố của lực lượng biên phòng cho biết vị trí bắn ra quả đạn pháo đã bị "trấn áp".

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo họ sẽ có thể thực hiện hành động quân sự nhằm vào "các cơ sở phụ trách đưa ra quyết định" ở Kiev, trừ khi các vụ phóng vũ khí từ Ukraine sang các mục tiêu ở lãnh thổ Nga dừng lại.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí